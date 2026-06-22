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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Conmoción en el Cuarteto: un príncipe saudí anticipa el resultado del partido contra España antes de jugarse

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Una dura derrota para los verdes...

Con palabras breves pero realistas, el príncipe Abdulrahman bin Musaad, expresidente del Al-Hilal, comentó la goleada de España 4-0 sobre Arabia Saudí y recordó su tuit de 24 horas antes, en el que advertía de un «resultado abultado».

España le endosó un 4-0 en la segunda jornada del Grupo 8 del Mundial 2026.

La derrota recuerda las goleadas anteriores: el 8-0 ante Alemania en 2002 y el 5-0 frente a Rusia en 2018.

Con este marcador, Arabia Saudí se queda con un punto en el último lugar, mientras que España lidera con cuatro. Para avanzar, los saudíes deben vencer a Cabo Verde en la última jornada.

El príncipe Abdulrahman bin Musaad recordó su pronóstico y tuiteó: «Aunque podría darse una sorpresa, lo más lógico es que la selección española venza mañana a la nuestra». 

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Y añadió: «Espero que el resultado no sea abultado, y sea cual sea el resultado, nos espera un partido difícil contra Cabo Verde; confiamos, con la ayuda de Dios, en superarlo y clasificarnos... En cualquier caso, nuestros corazones están con la selección y confiamos en que nuestros jugadores lo darán todo».

Tras el partido, lo resumió con dos palabras: «Ha pasado lo lógico».

Su comentario, aparentemente frío, escondía dos mensajes: reconocer la diferencia de nivel y agarrarse a un último rayo de esperanza. Ahora la selección está en una encrucijada: o gana a Cabo Verde y avanza, o sufre otra eliminación prematura que se sume a los fantasmas del Mundial.

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