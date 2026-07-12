Conmoción en el Barcelona: el Arsenal presiona para fichar a Álvarez

El Arsenal negocia el fichaje de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid vinculado al Barcelona.

Según Sport, que cita a The Independent, el club londinense ve ahora una oportunidad real de ficharlo y ha iniciado las negociaciones, aprovechando la complicada situación que vive el Atlético con el jugador.

Aunque el jugador prioriza el Barça, no descarta a los Gunners, así que el Arsenal prepara una oferta importante para cerrar uno de los grandes culebrones del verano.

El director deportivo del Arsenal, Andrea Berta, que ya trabajó en el Atlético, lidera las negociaciones para ficharlo.

Según The Independent, el Arsenal se ha movido ahora que ha bajado el revuelo mediático y la competencia por el fichaje.

El Real Madrid ya no tiene opciones y el PSG se centra en otros fichajes, como Diomande y Ferran Torres.

Su principal rival es el Barcelona, pero en Londres creen que el Atlético no venderá al jugador al Barça, lo que dejaría al Arsenal como única opción viable.

El Arsenal barajó fichar a Bradley Barcola, pero el PSG pide una cifra desorbitada, lo que sugiere que no está en venta.

El Arsenal pensaba invertir 100 millones de euros en Álvarez, pero sabe que deberá subir la oferta pronto.

En el Barcelona conocen los movimientos del Arsenal, pero confían en que el jugador prefiere vestir la camiseta azulgrana.