Niko Kovac, entrenador del Borussia Dortmund, contuvo las lágrimas antes de cancelar una entrevista televisiva nada más enterarse del trágico fallecimiento de su íntimo amigo y exayudante Peter Hermann, y todo ello en directo en la televisión alemana.

Kovac, de 54 años, estaba concediendo una entrevista a la cadena «Sky Sport Alemania» tras la victoria del Borussia Dortmund por 1-0 sobre el Stuttgart cuando le comunicaron la noticia.

La profunda conmoción se hizo evidente en el entrenador del Borussia Dortmund durante el anuncio de la noticia, cuando el presentador Sebastian Hellmann le comunicó la triste nueva.

El presentador recibió la noticia durante la entrevista antes de transmitírsela a Kovac y a los analistas Lothar Matthäus y Julia Simic.

Al comentar la triste noticia, Kovac dijo: «Esto hace que me cueste un poco respirar. Hace uno o dos meses todavía intentaba hablar con él, pero eso ya no era posible en absoluto. Por desgracia, su enfermedad era incurable. Estoy muy triste, se nos ha ido una buena persona».

Kovac explicó que, cuando intentó hablar con su viejo amigo tiempo atrás, fue la hija de Hermann quien respondió a su llamada.

Hermann falleció a los 74 años, tras una larga lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, una de las enfermedades neurodegenerativas.

Hermann había trabajado como ayudante del entrenador Jupp Heynckes cuando el Bayern Múnich logró su primer triplete en 2013, y regresó al Bayern Múnich de nuevo cuando volvió Heynckes en 2017, antes de continuar un año más cuando Kovac asumió la dirección técnica.

Hermann ocupó el cargo de ayudante del entrenador en más de 1.000 partidos con distintos clubes, entre ellos el Schalke, el Hamburgo, el Bayer Leverkusen y el Borussia Dortmund.

Tras su entrevista con la cadena Sky, un Kovac profundamente afectado canceló su aparición mediática en el programa Aktuelles Sportstudio de la cadena ZDF, algo que reveló la presentadora Katrin Müller-Hohenstein la noche del sábado.

Kovac contuvo las lágrimas durante la rueda de prensa posterior al partido, al decir: «De mi parte y también de la de mi hermano, nuestro más sentido pésame a la familia de Peter. Se nos ha ido un gran hombre. No solo como ayudante del entrenador en Múnich, sino también como ayudante del entrenador cuando yo todavía era jugador en el Leverkusen. Es un auténtico golpe».



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