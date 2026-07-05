¿Conmoción en Cataluña? Una estrella del Barcelona lo confiesa: «Quiero la camiseta de Ronaldo»

España se mide a Portugal mañana en octavos del Mundial en un duelo generacional.

El veterano Cristiano Ronaldo se medirá a jóvenes promesas españolas como Lamine Yamal y Pau Cubarsi.

«He vuelto de una lesión, pero no participé en la Liga de Naciones, por lo que no tuve la oportunidad de jugar contra Cristiano Ronaldo», declaró Kubarsi a RNE Deportes, según publicó Barca Universal.

Y añadió: «Todos conocemos la trayectoria de Ronaldo y todo lo que ha aportado al fútbol. Estar con él en el campo será algo inolvidable».

Para Kubarsi no es cuestión de la rivalidad entre Barcelona y Real Madrid, sino el reconocimiento de un joven defensa hacia uno de los mejores jugadores de la historia.

Además, admitió que le encantaría intercambiar camisetas con él al final del encuentro.

«Quiero intercambiar camisetas con Ronaldo tras el partido contra Portugal, pero seguro que habrá una larga cola para conseguir la suya», añadió.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, compartió en X la misma declaración: «Jugar frente a una leyenda como Ronaldo será inolvidable; le pediré la camiseta, pero habrá cola para conseguirla».