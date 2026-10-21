El club Al Nassr no podrá cerrar nuevos fichajes hasta el final de la presente temporada, según han revelado informes de prensa.

El Al Nassr solo incorporó a un jugador extranjero durante el pasado mercado de fichajes de verano, el centrocampista portugués Samu Costa, procedente del Real Mallorca español.

El periodista saudí Abdulaziz Al Muraisel lanzó una sorpresa de gran calibre, al confirmar que el Al Nassr no fichará a ningún otro jugador durante el próximo mercado de fichajes de invierno.

Al Muraisel explicó, en declaraciones a "Nabd Tuwaiq": "En un 90%, el Al Nassr no podrá inscribir a nuevos jugadores en el mercado invernal, y se mantendrá con el equipo actual hasta el próximo verano, y no sé qué sucederá durante el periodo estival".

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El Al Nassr atraviesa una grave crisis financiera, ya que informes de prensa han revelado la existencia de deudas pendientes por valor de 800 millones de riales saudíes, lo que ha provocado la limitación de sus movimientos en el mercado de verano.

Debido a esta difícil situación, informes de prensa aseguraron que el Fondo de Inversiones Públicas saudí desea vender el 70% de las acciones del club de la capital, en medio de algunas negociaciones durante el último periodo.

La compañía estadounidense "RedBird Capital", propietaria del Milan, es considerada la más cercana a hacerse con esas acciones, a cambio de mil millones de riales saudíes, junto con el pago de las deudas pendientes del club, según los mismos informes.