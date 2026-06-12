Conmoción antes del inicio de la temporada: un jugador del Liverpool anuncia su retirada de la selección

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la selección japonesa perdió a su capitán, Wataru Endo, quien renunció al torneo y al fútbol internacional por una lesión en el tobillo.

La sorpresiva decisión se tomó tres días antes del debut ante Holanda, pues el mediocampista del Liverpool no se recuperó del todo de la lesión de tobillo sufrida en febrero, durante el partido contra el Sunderland en la Premier League.

Fue operado y regresó al banquillo en la última jornada contra el Brentford, pero no logró llegar a punto para el Mundial.

El centrocampista, de 33 años, apenas jugó el primer tiempo del amistoso contra Islandia el 31 de mayo antes de pedir el cambio por molestias, lo que ya generó dudas sobre su estado físico.

En un emotivo mensaje

En un comunicado en sus redes sociales, Endo confirmó el fin de su etapa con la selección.

El capitán de Japón declaró: «Como se ha anunciado, dejo la convocatoria para el Mundial. Desde la lesión he dado todo, así que no tengo remordimientos».

Añadió: «Me entristece no jugar el Mundial, pero estoy orgulloso de lo logrado desde Catar y de haber sido capitán de una selección que hizo del título un objetivo real».

«La actual selección tiene un gran grupo de jugadores y confío en que superará cualquier dificultad y logrará lo que el fútbol japonés nunca ha conseguido».

Concluyó anunciando su retiro: «Finaliza esta etapa y me despido de la selección. Ahora la apoyaré como un aficionado más. Confío en que Japón será campeón del mundo algún día».

Indo se marcha tras jugar 73 partidos desde 2015, marcar cuatro goles y portar el brazalete desde el Mundial de Catar.

Su ausencia aumenta el sufrimiento.

Para sustituirlo, el cuerpo técnico ha llamado a Shuto Machino, delantero del Borussia Mönchengladbach.

La selección sigue mermada por las lesiones de jugadores clave como Kaoru Mitoma y Takumi Minamino, descartados del Mundial.

Japón debutará ante Holanda en el Grupo F, se medirá a Túnez seis días después y cerrará la fase contra Suecia el 25 de junio.