¿Congelará al jugador? El Atlético de Madrid se aferra al pasado para frustrar el plan del Barcelona y Álvarez

El mercado de fichajes de verano llegó a su fin con el resultado que anticipaba el Atlético de Madrid en lo relativo al caso de su jugador Julián Álvarez: la continuidad del futbolista en sus filas.

El Atlético de Madrid mantuvo su postura y no se movió ni un ápice desde que estalló este asunto, especialmente después de que Álvarez declarara, durante su participación en el Mundial, su deseo de marcharse.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que, en el Wanda Metropolitano, la cuestión se dio por zanjada hace días, con el regreso del jugador a los entrenamientos tras su ausencia durante varios días de la rutina habitual del equipo debido a una "enfermedad" no revelada.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

El anuncio del club catalán sobre el fichaje de Gabriel Jesus no contribuyó a calmar las especulaciones en torno al delantero del Atlético de Madrid, sino todo lo contrario: quedó claro que este asunto seguirá pendiente. Y esto no sorprende a los rojiblancos, que son conscientes de que este tema los perseguirá durante toda la temporada, independientemente del resultado.

En los despachos del Metropolitano está claro que, si se disputan partidos de la Liga de Campeones y de la Copa, y si hay enfrentamientos directos por un título como la Supercopa, los mensajes que vinculan al jugador con el Barcelona —como ocurrió la temporada pasada— se repetirán.

Y en el Atlético de Madrid saben perfectamente que, cuantas más veces se repitan estos episodios, peor se pondrá la situación con el Barcelona. El club madrileño transmite el mismo mensaje que lanzó a lo largo de todo el mercado de fichajes de verano: para el Barcelona, el precio de la cláusula de rescisión en el contrato de Julián Álvarez asciende a 490 millones de euros.

El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, dejó clara su postura en sus últimas declaraciones. ¿Puede el Barcelona esperar una situación mejor en el mercado invernal, la próxima temporada o incluso en los próximos años? A día de hoy, la respuesta es no.

Gil Marín declaró, durante el sorteo de la Liga de Campeones hace una semana: "Llevo en el mundo del fútbol más de treinta años, esta es mi palabra, y es una de las pocas cosas que tengo. Y estando yo como consejero delegado, Álvarez no se irá al Barcelona, eso es seguro".

Este es el mensaje que resuena en los despachos del club. Para el Atlético, se trata de un movimiento estratégico que envía el mensaje de que no renunciarán a sus estrellas si pueden defenderlas.

Quienes creen que Julián no puede cumplir su contrato con el Atlético, teniendo en cuenta su coste y su salario actual, olvidan casos como el de Thomas Lemar, que fue el fichaje más caro de la historia del club en aquel momento y que permaneció confinado en el banquillo del Atlético, sin mucho protagonismo y con uno de los salarios más altos, sin que el club se hundiera por ello.

O tomemos los casos de Saúl y Víctor Machín "Vitolo", que se asemejan al del francés en cuanto a coste, salario y estatus.

En otras palabras, si Julián mantiene su postura o el Barcelona no da su brazo a torcer, el Atlético tiene ejemplos suficientes para garantizar que el club pueda afrontar el desafío.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"



