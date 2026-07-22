Según Fabrizio Romano, el delantero ha autorizado su traspaso a la Saudi Pro League. Tras el reconocimiento médico, Al-Hilal lo anunciará.

Según Romano, el West Ham recibiría unos 64,5 millones de euros más 11,5 millones en variables.

A pesar de sus buenos partidos en la segunda parte de la temporada, no evitó el descenso del West Ham, pero sí le valieron la convocatoria con Países Bajos para el Mundial de Norteamérica, donde marcó dos goles y dio dos asistencias en cuatro encuentros.

Su fichaje por Arabia Saudí culmina un trayecto turbulento.

La AS Roma fue la primera en mostrar interés y buscó ficharlo para la Serie A. Sin embargo, el West Ham rechazó 46 millones y pidió al menos 60. Al-Hilal se interpuso y ya habría acordado con el jugador. Romano habló de «48 horas de locura» en las que la Roma lo intentó todo.





Getty Images





Se formó en las categorías inferiores del Feyenoord, pero no logró consolidarse tras un altercado en el vestuario. Tras pasar cedido por el FC Dordrecht y el ADO Den Haag, con 18 años se marchó a Inglaterra, donde debutó en el filial del Leeds United. En 2024 el West Ham pagó casi 30 millones por este regateador, cuyo contrato en Londres era válido hasta 2029.