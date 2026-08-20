El periodista saudí Waleed Al-Farraj reveló un conflicto oculto que se produjo entre el club Al-Ahli y el periodista italiano especializado en noticias de fichajes Fabrizio Romano.

Al-Farraj dijo en declaraciones a través del programa "Rotana Sport con Waleed": "Es cierto que el Al-Ahli tiene problemas, pero lo que ha ocurrido de agitación y energía negativa en el club durante el último período es algo aterrador".

Y explicó: "El tuitero Fabrizio Romano, por ejemplo, publicó un tuit en el que decía que el Al-Ahli había fichado al ucraniano Artem Bondarenko, centrocampista del Shakhtar Donetsk, por 18 millones de euros como cantidad fija y un millón de euros en variables".

Y añadió: "La operación se cerró por solo 6 millones de euros y un millón de euros en variables, por eso Fabrizio borró el tuit, porque el Al-Ahli lo amenazó con emitir un comunicado desmintiéndolo, así que se asustó y borró el tuit".

Y concluyó: "Este hombre es una de las principales herramientas que se han utilizado para presionar a los clubes, empleando a los agentes y en colaboración con algunos directivos y personalidades extranjeras presentes en los clubes saudíes".

Cabe recordar que el Al-Ahli está cerca de fichar a Bondarenko para reemplazar al marfileño Franck Kessié, que dejó el equipo al expirar su contrato tras el final de la temporada pasada.

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