El giro de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) hacia la posibilidad de reconsiderar la celebración de la Copa Africana de Naciones cada dos años, menos de un año después de anunciar su conversión al sistema de cuatro años, ha generado interrogantes sobre los motivos que podrían llevarla a dar marcha atrás en una reforma que previamente calificó de histórica.

Mientras Patrice Motsepe, presidente de la CAF, aseguraba ayer viernes que la opción de regresar al sistema anterior está siendo estudiada, el conocido periodista francés Romain Molina ofreció una explicación a este cambio, vinculándolo al conflicto político y financiero entre la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y la Unión Europea de Fútbol (UEFA), y considerando que los intereses del fútbol africano no son la prioridad en estas decisiones.

La CAF había anunciado en diciembre de 2025 la celebración de la Copa Africana de Naciones cada cuatro años en lugar de cada dos, en un paso que suscitó críticas dentro del continente, en medio de temores por sus repercusiones en los ingresos del torneo y en las oportunidades de desarrollo del fútbol africano.

¿La decisión de cambiar la fecha de la Copa Africana se tomó para complacer a los europeos?

Molina considera que la decisión de reducir el número de ediciones del torneo, el pasado diciembre, no estuvo relacionada únicamente con la organización del calendario del fútbol internacional, sino que respondió, según su interpretación, al intento de atender los intereses de los grandes clubes europeos y de la UEFA.

El periodista francés explicó, en un vídeo publicado en su canal de YouTube, que la FIFA buscaba en aquel momento contener el descontento de los clubes europeos, que se ven obligados a ceder a sus jugadores africanos cada dos años para participar en la Copa Africana de Naciones.

Según esta lectura, organizar el torneo una vez cada cuatro años suponía una concesión que aliviaba la frecuencia de las ausencias de los jugadores africanos en sus clubes y otorgaba a los clubes europeos una mayor estabilidad a lo largo de la temporada.

Esta visión coincide con las críticas que surgieron tras el anuncio del cambio, pues sectores del fútbol africano se opusieron a la falta de consulta suficiente con las federaciones locales, mientras que otros advirtieron del impacto que la reducción del número de ediciones del torneo tendría sobre los ingresos económicos y las oportunidades de desarrollo en el continente.

La CAF había defendido la reforma como un paso importante para reorganizar las competiciones de selecciones, anunciando de forma paralela el lanzamiento de la Liga de Naciones Africana para compensar la disminución del número de ediciones de la Copa de Naciones.

El conflicto entre la FIFA y la UEFA cambia las cuentas

Pero Molina cree que la correlación de fuerzas entre la FIFA y la UEFA ha experimentado un cambio durante los últimos meses, lo que podría explicar la reconsideración de la decisión.

Después de que contener a las partes europeas fuera una de las posibles consideraciones detrás del cambio de fecha del torneo, el periodista considera que la escalada de la disputa entre ambas federaciones podría hacer que la FIFA esté menos dispuesta a ofrecer concesiones a la UEFA y a los clubes que dependen de ella.

Según su relato, el conflicto creciente entre ambas partes podría llevar a la FIFA a no oponerse al regreso de la Copa Africana de Naciones a su sistema tradicional, algo que podría perjudicar los intereses de los clubes europeos, que se habrían beneficiado de la celebración del torneo cada cuatro años en lugar de cada dos.

Molina estimó que el fútbol africano se encuentra de nuevo en el centro de cálculos políticos y luchas de influencia entre las instituciones internacionales, en lugar de que los intereses del continente sean el factor decisivo a la hora de determinar el futuro de sus competiciones.

El periodista insistió en que la cuestión no se limita a las desavenencias administrativas, sino que también está ligada a grandes intereses financieros, ante la existencia de dirigentes africanos que prefieren mantener el torneo cada dos años por los ingresos que genera.

Molina afirmó, criticando la forma en que se toman las decisiones: «Observamos una vez más que hay algo común a todas estas decisiones: los intereses del fútbol africano no están presentes en ninguna etapa. Son meros cálculos políticos e inmensos intereses financieros».

Motsepe rechaza las acusaciones de sometimiento a la FIFA y la UEFA

Por su parte, Patrice Motsepe rechazó las acusaciones que sostienen que la CAF toma sus decisiones en respuesta a directrices de la FIFA o la UEFA, asegurando que proteger los intereses del fútbol africano sigue siendo una prioridad para él.

El presidente de la Confederación Africana aclaró que la cuestión del regreso a la celebración de la Copa de Naciones cada dos años está efectivamente bajo revisión, pero no anunció que se haya tomado una decisión definitiva de dar marcha atrás al sistema de cuatro años.

De este modo, la CAF se encuentra ante una posible revisión de una decisión cuyo anuncio no cumple ni un año, después de haberla defendido como parte de un plan para reorganizar las competiciones de las selecciones africanas.

Hasta ahora no se ha resuelto el futuro del sistema del torneo, pero la reapertura del expediente devuelve el debate sobre los motivos del cambio de fecha de la Copa de Naciones y sobre la capacidad de la CAF para tomar sus decisiones conforme a las prioridades del fútbol africano, al margen de los conflictos de intereses internacionales.