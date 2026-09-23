Se esfumaron las esperanzas de un exfutbolista español de evitar la entrada en prisión, en un caso en el que fue acusado de agresión sexual en 2017.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que el Tribunal Supremo ratificó la condena de 4 años de prisión al futbolista Santi Mina, por un delito de agresión sexual contra una mujer en julio de 2017 en una furgoneta estacionada cerca de una discoteca en Mojácar (Almería), donde el jugador se alojaba y viajaba con otros amigos.

La Sala de lo Penal rechazó el recurso del futbolista contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que había ratificado la condena de prisión dictada por la Audiencia de Almería, aunque redujo la indemnización a la víctima de 50.000 euros a 25.000 euros.

El Celta de Vigo, último club en el que jugó Mina, rescindió de forma unilateral el contrato del jugador, al que le restaban dos años, en agosto de 2023.

El Tribunal Supremo indicó en su sentencia que "el acusado se aprovechó de la proximidad de la víctima y de la sorpresa de la situación en la que se encontró para llevar a cabo dos actos sexuales no consentidos, e interrumpió sus actos cuando comprendió que continuar exigiría vencer la oposición mediante la fuerza".

Por este motivo, el tribunal aclara que no existe prueba alguna que indique que el jugador hubiera obtenido un consentimiento que malinterpretó.

Y añadió: "El caso no incluye ninguna información que indique que Santiago Mina malinterpretara una manifestación de consentimiento, ni permite necesariamente deducir tal interpretación errónea a partir de las circunstancias acreditadas".

Por otra parte, el tribunal también rechazó el recurso de la víctima, en el que solicitaba la condena del exjugador y su ingreso en prisión durante 8 años, además de otros seis años como pena complementaria.

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Mina jugó para las distintas selecciones de España, desde las categorías inferiores hasta la selección sub-21, pero no llegó a vestir la camiseta de la selección absoluta.