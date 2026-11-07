Compartir Sigue a GOAL en Google

Jurgen Klopp ha confirmado la convocatoria de Alemania para sus próximos compromisos de la Liga de Naciones ante Serbia y Países Bajos y ha tomado una decisión definitiva sobre la jerarquía en la portería. El exentrenador del Liverpool ha apostado por la experiencia al elegir a Marc-Andre ter Stegen como titular indiscutible bajo palos.

Anuncios

Una decisión definitiva en la portería

Klopp completó la convocatoria de Alemania para los próximos partidos de la Liga de Naciones y dejó clara su postura sobre la portería. Aunque llamó la atención la ausencia en la lista del atacante del Barcelona Karim Adeyemi, Ter Stegen se aseguró el puesto como primera opción bajo palos.

El veterano guardameta, actualmente cedido en el Ajax por el Barça, partirá por delante de los también porteros Jonas Urbig y Alexander Nubel. Ambos suplentes han firmado buenas temporadas con sus clubes, pero Klopp acabó decantándose por la experiencia en la portería.

Klopp explica su jerarquía en la portería

En una reciente rueda de prensa, Klopp explicó por qué ha elegido al jugador del Ajax como titular. Reconoció la fuerte competencia dentro de la plantilla, pero subrayó la necesidad de contar con una presencia fiable que transmita seguridad en defensa.

«Marc está haciendo una temporada fantástica en Ámsterdam y, por suerte, los otros dos también están haciendo temporadas muy buenas», explicó Klopp a los periodistas, según recoge SPORT. «Afrontamos estos partidos con Marc como nuestro número uno. Y no se trata de quién esté haciendo mejores paradas en un momento dado, porque los porteros tienen que aportar mucha estabilidad y confianza».

Anuncios Anuncios

Dirigir el juego desde atrás

Ter Stegen está viviendo un renacer en su carrera en la Eredivisie después de que una grave lesión le impidiera disputar el Mundial de 2026. Klopp destacó que la visión táctica general y la distribución del balón del excapitán del Barcelona son lo que, en última instancia, le distingue de los demás porteros.

Related Topics

«El primer requisito para un portero es asegurarse de que el balón no acabe en la red. Eso es lo más importante», añadió Klopp. «Pero, además, hay otros aspectos que importan: ¿cómo puede dirigir nuestro juego, también cuando tenemos la posesión? ¿Cómo afronta esas situaciones? Y, cuando defendemos con la línea adelantada, ¿con cuánta antelación puede reconocer esas situaciones para defender más arriba como portero?»

El entrenador subrayó la importancia de anticiparse y salir a despejar en su planteamiento táctico: «Suena extraño dicho así, pero, en esencia, se trata de saber cuándo salir y despejar el peligro. No de intentar regatear, sino simplemente de alejar el balón. Todo eso forma parte del trabajo. Marc es quien más experiencia tiene en este aspecto y, sí, afrontamos estos partidos con él como nuestro número uno».

Anuncios

Afianzarse como titular

Alemania centrará ahora su atención en los importantes partidos de la Liga de Naciones contra Serbia y Países Bajos. Para Ter Stegen, este parón internacional supone una oportunidad de oro para afianzarse definitivamente como titular bajo el nuevo mando.

Tras recuperar por fin la continuidad de minutos en su club, el portero estará decidido a corresponder a la confianza de su entrenador y dejar atrás sus anteriores problemas con las lesiones.