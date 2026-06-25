Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Jeroen StekelenburgNOS
Jonathan van Haaster

Traducido por

Confirmado: a esta hora empezará el partido entre Túnez y Países Bajos

Túnez vs Holanda
Túnez
Holanda
World Cup

Ya se conoce la hora de inicio del partido entre la selección holandesa y Túnez. Aunque el mal tiempo amenazaba con aplazar el último encuentro de la fase de grupos de Holanda, eso no ocurrirá.

«Se ha comunicado que el partido comenzará tal y como estaba previsto», informa el reportero de la NOS Jeroen Stekelenburg desde Kansas City, donde se disputará el encuentro.

El partido empezará a la 01:00 (hora de los Países Bajos). «Es increíble ver el campo: ha llovido mucho, pero ahora no hay ni un charco».

«De hecho, el campo está en perfectas condiciones, así que todo comenzará a la 01:00», afirma Stekelenburg.


World Cup
Túnez crest
Túnez
TUN
Holanda crest
Holanda
HOL


Anuncios