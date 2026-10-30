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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Confirmada la ausencia de la estrella del Barcelona ante el Alavés: el dolor de Raphinha acapara todas las miradas

Barcelona vs Alavés
Barcelona
Alavés
Primera División
J. Kounde
Raphinha
España

Flick recurre a elementos del filial

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El FC Barcelona completó este viernes, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, su último entrenamiento de cara a recibir al Deportivo Alavés mañana sábado, en la disputa de la jornada 11 de LaLiga.

El diario Mundo Deportivo informó de que Jules Koundé fue una de las ausencias más destacadas de la sesión de entrenamiento, quedando así fuera de los planes para el partido.

El defensa francés no ha podido entrenarse con el grupo durante toda la semana y no estará listo a tiempo para el choque ante el Alavés.

La ausencia de Koundé se suma a la de otros tres defensas por lesión, que son Eric García, Andreas Christensen y Xavi Espart, mientras que Dani Olmo y Roony Bardghji completan la lista de bajas.

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31 oct 2026

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Ante los problemas que sufre el conjunto catalán en la línea defensiva, el técnico Hansi Flick ha vuelto a recurrir a algunos elementos del filial.

Participaron en los entrenamientos tanto Guille Víctor, el lateral derecho de 19 años, como Álex Campos, el central derecho de 18 años.

Y parece que el dúo tiene opciones de incorporarse a la lista de convocados del equipo para el partido. Campos ya había figurado en las convocatorias del Barcelona durante los duelos ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid.

Los jugadores realizaron los entrenamientos a un ritmo alto y con gran intensidad, poniéndose un objetivo claro por delante: volver a las victorias y mantener el liderato de LaLiga.

Asimismo, Ibrahima Toncara continuó participando en los entrenamientos; es un centrocampista de 16 años que puede jugar en la posición de interior o de organizador del juego.

También participó el portero Max Bonfill, guardameta del equipo juvenil, aunque se entrenó junto a Joan García, Wojciech Szczęsny y Dominik Livaković.

La sesión de entrenamiento incluyó en su inicio partidillos cortos entre los jugadores, cuya intensidad fue aumentando de forma gradual, antes de que los representantes de los medios de comunicación abandonaran las instalaciones deportivas, ya que solo se les permite seguir los entrenamientos de los jugadores del Barcelona durante 15 minutos, que es el periodo abierto a los periodistas.

Durante uno de los balones disputados, Raphinha sintió dolor tras un choque involuntario con Fermín López, quien se apresuró a disculparse con él de inmediato.

Después de unos momentos de preocupación e incertidumbre, el jugador brasileño levantó el pulgar en señal de que estaba bien, antes de continuar los entrenamientos con normalidad y a máxima potencia.

Hansi Flick tendrá que encontrar las soluciones adecuadas para afrontar la crisis de la línea defensiva, que ha recibido un duro golpe debido a las múltiples lesiones que sufre el equipo.

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