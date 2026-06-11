Confiado en superar al Barcelona, el Real Madrid presenta una oferta oficial por la leyenda del City

Según un informe periodístico, el Real Madrid ha presentado una oferta oficial por la leyenda del Manchester City para ficharlo en el próximo mercado de verano.

El periodista italiano Fabrizio Romano ha confirmado hoy en su cuenta de «X» que el club blanco ha presentado una oferta oficial por Bernardo Silva, centrocampista portugués que dejó el Manchester City tras la pasada temporada.

Lee también

En cifras... El partido Marruecos-Brasil, el más fuerte de la fase de grupos del Mundial

Un fallo de seguridad pone en peligro a los jugadores de Argentina en el Mundial

Las conversaciones entre el club blanco y el ex del Mónaco avanzan.

Mourinho presiona para cerrar el fichaje, y el club confía en superar a Barcelona y Atlético, también interesados.

El club blanco busca reforzar su plantilla este verano tras una temporada sin títulos y varias crisis internas que han acaparado la atención de la prensa deportiva mundial.

Silva se prepara para disputar el Mundial con Portugal, en un grupo que comparte con Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán.