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El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ha pedido paciencia con el desarrollo de Estevao después de que la joven sensación volviera a quedarse sin jugar en la eliminación del equipo ante el Liverpool en la Carabao Cup. Pese a que la afición de Stamford Bridge reclama cada vez más minutos para el delantero brasileño, Alonso insiste en que el jugador aún se está adaptando a las exigencias físicas particulares del fútbol inglés.

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Estevao se queda sin jugar y el Chelsea cae eliminado en Anfield

El Chelsea perdió ante el Liverpool en la tanda de penaltis el miércoles, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, y quedó eliminado de la Carabao Cup. Pese a introducir numerosos cambios en el once titular, Alonso dejó a Estevao en el banquillo durante todo el encuentro. El Chelsea solo ha logrado dos victorias en sus últimos seis partidos. Cuando recurrió al banquillo en busca de un gol ganador en Anfield, Alonso dio entrada a Emmanuel Emegha en lugar del brasileño, pero el suplente falló su lanzamiento en la tanda.

La adaptación a las exigencias físicas del fútbol inglés

Alonso admitió que la exigencia física del fútbol inglés ha retrasado la integración del jugador de 19 años. También señaló que los cambios obligados de Maxence Lacroix, Moises Caicedo y Malo Gusto limitaron sus opciones en ataque ante el Liverpool.

«Entiendo su situación y que podría estar más contento, desde luego», dijo Alonso tras el partido. «Todos los jugadores quieren jugar y formar parte del equipo. Hemos tenido partidos intensos y habrá momentos para todo. Estoy seguro de que Este tendrá su oportunidad. Es mi responsabilidad y tenemos que gestionarlo».

Preguntado por los aficionados desplazados que pedían la entrada del extremo, Alonso respondió: «Los aficionados decían muchas cosas. Hemos empezado con Pedro [Neto], Danny [Welbeck] y Morgan [Rogers] arriba. El partido ha tenido momentos de mucha intensidad. Sabíamos que iba a ser físico.

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»Y después hemos tenido que ocuparnos de Moi, que tenía unas pequeñas molestias. Malo también tenía calambres. Así que nos hemos visto un poco obligados a hacer cambios. Sabemos que la temporada va a ser larga y que habrá oportunidades para todos».

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Al insistir en el aspecto físico, Alonso añadió: «Sí, sabemos que la Premier League y el fútbol en Inglaterra son muy intensos. Hay que estar preparado. Este ha jugado, por supuesto, es su segunda temporada. Pero tuvo la lesión y está en ese proceso. Creedme, estoy seguro de que la temporada va a ser larga y Este tendrá su papel».

Se perfila una cesión mientras el PSG prepara una oferta para el mercado de invierno

Estevao no ha sido titular en ningún partido de la Premier League desde su llegada procedente del Palmeiras en julio de 2025. Su falta de minutos ha llamado la atención del Paris Saint-Germain, y Luis Enrique estaría interesado en llevar al adolescente al Parque de los Príncipes en enero. El campeón francés atraviesa una crisis de lesiones en ataque tras las bajas de Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembele.

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El Chelsea está abierto a una salida a mitad de temporada, pero ha establecido condiciones estrictas para cualquier cesión. El club londinense solo autorizará una cesión simple en la que el PSG asuma la totalidad de su salario. También quiere incluir penalizaciones económicas si Estevao no alcanza un mínimo garantizado de minutos de juego en la Ligue 1.

En busca de regularidad ante la creciente presión

Con solo dos victorias en seis partidos, Alonso afronta un periodo complicado mientras intenta equilibrar el estado físico de la plantilla con la necesidad de obtener resultados inmediatos. Estevao espera disponer por fin de minutos significativos, pero una salida inminente a Francia parece la vía más realista para jugar con regularidad en el primer equipo. El Chelsea debe rehacerse y volver a centrarse en la Premier League para dejar atrás la decepción de la Carabao Cup y escalar puestos en la clasificación.