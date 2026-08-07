En unas declaraciones impactantes que la revista «France Football» publicará mañana sábado, Mehdi Benatia, exdirector deportivo del Olympique de Marsella, revela detalles llamativos sobre su amarga experiencia, que terminó con un sonado divorcio del histórico club francés.

En una entrevista poco habitual que combina el reconocimiento de responsabilidades con un ataque incisivo, Benatia no dudó en dirigir sus dardos hacia el expresidente Pablo Longoria y hacia un grupo de jugadores a los que acusa de «elegir sus partidos con sumo cuidado».

Arrepentimiento tardío y reconocimiento del fracaso

Benatia inició sus confesiones admitiendo que su mayor error fue dar marcha atrás en su decisión de dimitir el pasado febrero, y aseguró que asumió la responsabilidad de los fracasos que vivió el club durante su etapa, en especial la eliminación de la Liga de Campeones y su incapacidad para sacar al equipo del «lodazal crónico en el que, por desgracia, está hundido».

Y reconoce: «Fracasé, ciertamente. Cuando el entrenador decidió marcharse por su incapacidad de lograr que el equipo ofreciera un rendimiento constante en dos partidos consecutivos, yo, como director deportivo, asumo mi parte de ese fracaso sin rodeos».

Una defensa vehemente

Pero Benatia no tarda en pasar a una posición de defensa feroz, negándose a que se le atribuya la responsabilidad del caos financiero que sufre el club.

Y dijo en un tono cortante: «En cuanto a quienes escriben con regodeo que Benatia es quien dejó al Marsella en este aprieto financiero, con 15 de sus 23 jugadores en venta, les pregunto: ¿dónde estaba mi responsabilidad? El club vivió 35 operaciones de traspasos en cada ventana mucho antes de mi llegada».

Bailan mientras McCourt sufre

Y en el pasaje más polémico de la entrevista, Benatia lanza acusaciones mordaces contra algunos jugadores, a los que describe como personas que «eligen sus partidos según sus caprichos», y añade: «Cuando hablo con franqueza, me acusan de exagerar. Pero permítanme aclararlo: no jueguen con los verdaderos profesionales».

Y revela un momento que provocó su gran enfado: «Vi vídeos de jugadores en su concentración de pretemporada en Costa de Marfil este verano bailando y cantando alegremente. Pregúntenle al propietario McCourt si le apetece cantar y celebrar con esta situación tan deteriorada».

El fantasma de la traición

Benatia rememora un doloroso recuerdo previo al enfrentamiento contra el Paris Saint-Germain en Kuwait, dentro de las competiciones de la Liga de Campeones (que terminó con empate 2-2 y posterior derrota 4-1 en la tanda de penaltis), y lo describe como «el momento de la gran traición», en clara alusión al papel de Longoria en aquella etapa.

La verdad no se compra con dinero

Y para cerrar sus impactantes declaraciones, Benatia asegura que abandonó el Marsella sin pedir indemnizaciones económicas ni firmar acuerdos secretos, y afirma en tono desafiante: «La diferencia entre yo y los demás es que no pedí nada al marcharme y no firmé ningún acuerdo de silencio. Nadie puede comprar mi silencio. Lo que voy a revelar es muy valioso, porque la verdad no tiene precio».

Los detalles completos de este llamativo relato quedan a la espera de la publicación del número íntegro de la revista «France Football» mañana sábado, cuando se espera que las declaraciones de Benatia provoquen una tormenta en los círculos futbolísticos franceses.