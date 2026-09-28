Confesión y advertencia sobre la trampa habitual: Bastoni envía un mensaje al pueblo de Italia

Alessandro Bastoni reconoció que se siente "en deuda con el pueblo italiano", después de contribuir la noche del lunes a la victoria de Italia sobre Turquía por 4-1, en Bursa, en el marco de la segunda jornada del Grupo 1 de la Liga de Naciones de la UEFA.

Bastoni, que regresó hoy al once titular tras cumplir su sanción por la expulsión en el impactante partido ante Bosnia, donde fracasaron en el playoff clasificatorio para el Mundial, deseó que su gol ante Turquía les ayude a salir del "fondo".

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Bastoni añadió a Rai Sport: "Era inevitable que mi mente regresara a (aquella noche del playoff). Estaré en deuda con el pueblo italiano durante los próximos cuatro años. Cuando afronto situaciones difíciles, solo busco salir de ellas con la cabeza alta y asumir mi responsabilidad".

Según lo publicado por el sitio Football Italia, la estrella del Inter de Milán prosiguió: "Hemos pasado momentos difíciles en los últimos años, pero queremos volver a levantarnos".

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Y continuó: "Todo lo que pedimos es un poco de equilibrio y paciencia a la hora de valorar a esta selección, en la que hay muchos jugadores jóvenes con ganas de aprender".

Bastoni agregó: "Creo que es cuestión de actitud, porque no es fácil en Italia convivir con las redes sociales, cuando escuchas todo tipo de cosas dirigidas hacia ti. Por eso les pido a los aficionados que dirijan las críticas a quienes son mayores y más conscientes, no a los jugadores jóvenes".

Bastoni concluyó sus declaraciones diciendo: "Seguimos siendo un equipo joven en general, tenemos calidad y queremos demostrar lo que podemos hacer".

Y advirtió sobre la trampa habitual: "No debemos exagerar el entusiasmo ahora, ya lo hicimos también tras algunos éxitos el año pasado, y luego pasó lo que pasó. Pero al menos es bueno sentirse feliz de vez en cuando".