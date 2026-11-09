"Confesión y advertencia": Mourinho se enfrenta a una obsesión que amenaza la felicidad del Real Madrid

El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, mostró su preocupación por el próximo parón internacional, ante la marcha de varios jugadores del equipo para incorporarse a sus selecciones nacionales, a pesar de que necesitan descanso y recuperarse del desgaste, advirtiendo de las consecuencias de que no reciban los cuidados necesarios durante el próximo periodo.

El diario español "Mundo Deportivo" reveló que el parón internacional ha generado inquietud dentro del Real Madrid, pese a que el equipo afronta este periodo con la moral alta, tras haber logrado 8 victorias consecutivas, ya que el cuerpo técnico teme que sus jugadores sufran más desgaste o lesiones debido a sus compromisos internacionales.

Mourinho reconoció sus temores tras la victoria ante el Valencia en el estadio de Mestalla, al afirmar: "Os digo ahora mismo que estoy preocupado por el parón internacional; porque si los jugadores se quedan conmigo y con mi cuerpo técnico, podremos brindarles un cuidado excelente durante su periodo de recuperación, pero estarán con sus selecciones nacionales".

El entrenador portugués dirigió un mensaje a los seleccionadores nacionales, pidiéndoles que tengan en cuenta el estado físico de los jugadores del Real Madrid y que no les carguen con esfuerzos adicionales, explicando: "Nunca he dirigido a una selección nacional, pero entiendo el deseo de sus entrenadores de trabajar, y estos jugadores no pueden trabajar ahora; necesitan descansar para poder jugar más adelante con sus selecciones nacionales".

Próximos partidos RMA Primera División 15:00 CEL

Mourinho añadió que es consciente de la forma de pensar de los seleccionadores, que anteponen los intereses de sus equipos, al afirmar: "No quiero llamar a nadie, ni siquiera a mi amigo Carlo", en referencia a Carlo Ancelotti, director técnico de la selección de Brasil.

El entrenador del Real Madrid abordó la situación de los jugadores vinculados a la selección de Brasil, entre ellos Vinicius Júnior y Endrick, señalando que no le preocupa tanto la forma en que Ancelotti los trate como que los jugadores sufran lesiones por desgaste, subrayando que las selecciones nacionales están obligadas a tratar con profesionalidad los programas de recuperación de los jugadores.

Mourinho concluyó sus declaraciones sobre la marcha de los jugadores del Real Madrid para incorporarse a sus selecciones, expresando su deseo de que el parón internacional transcurra sin bajas, al afirmar: "Esperemos que la suerte nos acompañe".