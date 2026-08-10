En una confesión que desata una gran polémica en el fútbol inglés, el legendario capitán del Chelsea, John Terry, reveló que el entrenador portugués José Mourinho recurrió a métodos poco habituales, que llegaron incluso a obtener grabaciones en vídeo del interior de los entrenamientos de los rivales, durante el camino de los Blues hacia el título de la Premier League.

Mucho antes del escándalo del espionaje del Southampton al Middlesbrough en las eliminatorias del Championship de la temporada pasada, el Chelsea aplicaba lo que podría describirse como una "guerra de vídeo" secreta.

Los apasionantes detalles fueron revelados por el nuevo documental que emite la plataforma Netflix sobre la época dorada de Mourinho en Stamford Bridge, donde se puso el foco en el papel fundamental que desempeñó el análisis de vídeo en el éxito del equipo.

El responsable de esta labor era André Villas-Boas, el hombre que más tarde se convertiría en entrenador del Chelsea y del Tottenham. Villas-Boas dice sobre aquella etapa: "Aquello supuso un cambio radical en el ámbito del análisis de los partidos".

Y continuó: "No mucha gente lo hacía al mismo nivel que nosotros lo hacíamos entonces. Era la época de los antiguos reproductores de DVD, que a veces se estropeaban, y José destrozaba el proyector o el reproductor de DVD de lo entusiasmado que estaba".

La imagen del Bolton: "golpead a Gallas"

La mayor sorpresa se produjo en una de las sesiones de vídeo preparatorias antes del enfrentamiento ante el Bolton Wanderers dirigido por Sam Allardyce, conocido por su ferocidad táctica.

John Terry relata lo que ocurrió con asombro incluso a día de hoy: "Estábamos viendo un vídeo, y de repente apareció Sam Allardyce en los entrenamientos del Bolton diciendo: golpead a Gallas, no es bueno en el juego aéreo".

Y prosiguió: "Escupía y hablaba de esa manera por el micrófono. Era algo así como: vaya, ¿quién consigue imágenes del campo de entrenamiento de alguien? ¡Todavía no sé de dónde sacó Mourinho esas imágenes!"

Aquellas imágenes, según Terry, otorgaron al Chelsea una gran ventaja mental y táctica, y reflejaron la mentalidad de Mourinho, que no deja ningún detalle al azar con tal de ganar.

"Saldría en un ataúd por él"

El documental no se limitó a revelar los métodos del "Special One", sino que también desveló la magnitud de la lealtad que sembró en sus jugadores.

Terry reconoció que estaba dispuesto a sacrificarlo todo por su entrenador. Recuerda cómo Mourinho lo ignoró una vez en la sala de tratamiento a causa de la lesión, y su respuesta fue pedir una inyección analgésica fuerte para volver de inmediato al entrenamiento, a pesar de que el fisioterapeuta lo calificó de "loco".

Y Terry pronunció su célebre frase: "Por él, haría todo lo que estuviera en mi mano. Saldría de este campo en un ataúd por él".

Terry aseguró que Mourinho, pese a su imagen severa ante los medios, tenía un "lado tierno" que muchos no veían, ya que pedía a los jugadores que cada domingo llevaran a sus hijos al campo de entrenamiento, y bromeaba y jugaba con ellos.

Durante cinco temporadas y media que pasó el dúo junto en dos etapas, Terry y Frank Lampard formaron la columna vertebral del ejército de Mourinho, el ejército que el portugués describió como "que va a la batalla".

Terry concluye: "Había una imagen de la Premier League colgada en el vestuario. Y desde la primera reunión, sus palabras fueron claras: los aplastaremos. Ganaremos la liga. Les arrebataremos la copa este año. Y lo hicimos".