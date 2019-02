Conexión francesa: Conoce a Walter Benítez, el muro de la Ligue 1

El portero argentino es uno de los más destacados a nivel de estadísticas en las cino grandes ligas europeas.

Tiene una cierta justificación que al portero del Niza Walter Benítez se le vaya conociendo como "El Muro" esta temporada. El argentino comenzó la temporada como la segunda opción de Patrick Vieira bajo los palos, pero ahora es titular después de una racha de actuaciones deslumbrantes que culminaron en una impresionante exhibición en la victoria por 1-0 del domingo pasado sobre el Olympique de Lyon.



No es de extrañar, entonces, que después del partido, Vieira le dio un aviso al seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, para que contara con el jugador, que a sus 26 años no ha tenido oportunidades en la absoluta tras pasar por la Sub-20.

"Merece ser llamado por su país", declaró el ex mediocampista del Arsenal después de que Benítez fuera el principal responsable de la victoria de su equipo, en particular, frustrando a Memphis Depay.



Benítez es más comedido, consciente de que Sergio Romero del Manchester United y Nahuel Guzman de UANL son el dúo preferido por el momento en la albiceleste. "Hay dos porteros, por lo que dependerá del entrenador. Es un sueño, una meta personal. Es algo para lo que estoy trabajando y espero que no esté muy lejos. Hay periodistas que hablan de mí en casa", comentó.



Benítez está disfrutando de su mejor temporada desde que llegó a Francia en el verano de 2016. Ha ayudado a su equipo a mantener 10 veces su portería a cero esta temporada, que es más que las que lleva cualquier otro equipo en la Ligue 1, con la excepción del Paris Saint-Germain.

De hecho esta temporada, solo cinco porteros cuentan con más porterías a cero que el ex de Quilmes: Alisson (Liverpool), Samir Handanovic (Inter), Ederson (Manchester City), Jan Oblak (Atlético de Madrid) y Kepa Arrizabalaga (Chelsea).



De los arqueros que han hecho más de 30 paradas durante la temporada hasta la fecha, Benítez tiene un porcentaje de paradas del 81,91%, tras haber afrontado 94 tiros.

A nivel personal, estuvo más de 10 horas sin conceder goles entre el 21 de octubre y el 16 de diciembre fue un momento destacado que ha servido para subrayar su importancia.



Vieira es muy consciente de lo que el portero ha hecho para que su equipo luche por estar en Europa: "Ha sido increíble desde que comenzó a jugar. Es un gran portero y nuestra clasificación se debe a sus actuaciones, a lo que está haciendo en este momento", admite el entrenador de un equipo que basa su éxito en su seguridad defensiva, ya que promedian menos de un gol por partido.



Sin su Muro, la perspectiva de Niza actualmente sería muy diferente y si mantiene este nivel por mucho más tiempo, los pretendientes en verano no faltarán.