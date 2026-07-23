¿Condiciones imposibles o exclusión? Benzema rechaza el escenario más probable y sorprende al Al-Hilal

Diversos informes periodísticos han revelado nuevas novedades sobre el futuro del francés Karim Benzema con el Al-Hilal saudí, en medio de la incertidumbre que rodea su situación antes del inicio de la nueva temporada de la Roshn Saudi League.

Según el periodista británico Ben Jacobs, la directiva del Al-Hilal ha iniciado conversaciones con Benzema para resolver su futuro, en un momento en el que el club sigue estudiando sus opciones ofensivas en el mercado de fichajes.

El informe precisó que Benzema insiste en tener un rol titular dentro del equipo y no desea continuar si va a quedar fuera de los planes del cuerpo técnico o convertirse en suplente durante la próxima temporada.

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Añadió que el delantero francés rechaza por completo el escenario que circuló en algunos medios saudíes, según el cual se le inscribiría únicamente para disputar los partidos de la AFC Champions League Elite, sin figurar en la lista local del equipo.

Por otro lado, el Al-Hilal sigue vigilando el mercado de delanteros, ya que estudia la incorporación de un nuevo ariete durante el actual periodo de fichajes, algo que podría ser el factor decisivo a la hora de determinar el futuro de Benzema con "El Líder" durante las próximas semanas.

Cabe recordar que Benzema se incorporó al Al-Hilal el pasado enero, pero no logró presentar sus credenciales, especialmente en los grandes partidos, y pese a su presencia El Líder no pudo conquistar los títulos de la Roshn Saudi League ni de la Champions League de Asia.