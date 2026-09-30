Jules Koundé podría encontrarse ante una nueva oportunidad de abandonar el Barcelona durante el mercado invernal de fichajes, ante el interés de uno de los grandes clubes de Europa por incorporarlo el próximo mes de enero.

Koundé tiene 27 años y su protagonismo dentro del Barcelona ha disminuido esta temporada, después de que en los últimos años pasara de central a lateral.

Y aunque Hansi Flick lo devolvió esta temporada a la posición de central, ello no ha impedido que su importancia dentro del once del conjunto catalán se redujera.

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El defensa francés ha sido titular en solo 3 de los 7 partidos que el Barcelona ha disputado hasta ahora esta temporada, después de que Eric García, que también atravesó un proceso de transformación similar en su posición, lograra arrebatarle su sitio dentro de los planes del técnico alemán.

El pasado verano, Koundé fue uno de los nombres señalados para salir del Barcelona, pero finalmente continuó en el equipo.

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El contrato del jugador con el Barcelona se extiende hasta junio de 2030, aunque el mercado invernal de fichajes podría representar una oportunidad para buscar un nuevo destino, sobre todo al entrar en los intereses del Bayern Múnich.

El sitio Foot Mercato, citando al diario español Sport, informó de que el Bayern Múnich ha colocado a Jules Koundé al frente de sus objetivos durante el próximo mercado invernal de fichajes.

El diario señaló que el club alemán planea obtener alrededor de 30 millones de euros por la venta de Kim Min-jae y, después, invertir esa cantidad en el fichaje del defensa francés.

Hasta ahora no ha habido contactos entre las partes, pero el Bayern Múnich conoce bien la situación de Koundé dentro del Barcelona.

Aun así, sacar al jugador del Camp Nou no será tan sencillo, ya que varias fuentes aseguran que el Barcelona pone una condición difícil: ha fijado 75 millones de euros para desprenderse de Koundé.

El jugador francés sigue vinculado al Barça durante varias temporadas más y, además, pese a que se contempla la posibilidad de venderlo, todavía forma parte de la rotación dentro del equipo, lo que significa que el Barcelona necesitaría encontrar un recambio adecuado en caso de su marcha.

Asimismo, todo dependerá de los objetivos que el Barcelona fije para el mercado invernal de fichajes. La prioridad inicial del conjunto catalán es el fichaje de un central zurdo, con un seguimiento también a los delanteros que puedan quedar disponibles en el mercado.