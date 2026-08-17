Como informa el periodista de fichajes Fabrizio Romano, los aurinegros tendrán que pagar una cifra de traspaso de 32 millones de euros, incluidos bonus, por el jugador de 23 años a su club, el PAOK Salónica.

Además, al parecer el club griego se ha asegurado un porcentaje del 15 por ciento de una futura venta. Si Konstantelias rinde al máximo en el BVB y más adelante es traspasado a otro gran club, lo más probable es que el Dortmund deje escapar una suma de millones.

Ya el domingo de ayer, el atacante viajó a Dortmund para someterse al obligatorio reconocimiento médico. El anuncio oficial podría producirse todavía a lo largo del lunes. En el BVB, Konstantelias firmará un contrato de cuatro años y en el futuro percibirá 3,2 millones de euros netos por año.

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Los aficionados del PAOK Salónica protestan contra el traspaso al BVB

Mientras tanto, en el entorno de aficionados del PAOK Salónica surgió resistencia contra el inminente traspaso. A última hora del sábado por la noche, la popular página de Instagram "club_paok_gate4_official" publicó una declaración sobre los rumores de traspaso y en ella pidió dar marcha atrás a una venta.

Un comportamiento similar ya lo habían mostrado los seguidores del club griego el año pasado, cuando Konstantelias estaba a punto de fichar por el VfB Stuttgart. Entonces ambos clubes habían alcanzado un acuerdo por una operación de 20 millones de euros, antes de que el propietario del PAOK, Ivan Savvidis, dejara caer el traspaso de forma sorprendente, al parecer por miedo a la ira de su propia afición.

Mientras tanto, a su llegada el domingo a Dortmund se vivieron escenas insólitas. Konstantelias fue abordado por un presunto aficionado del PAOK y al parecer tuvo que explicar su muy comentada salida de Grecia. El desconocido se dirigió al jugador de 23 años y le puso un teléfono móvil delante. La conversación duró más de un minuto, durante la cual el griego habló repetidamente en su lengua materna al teléfono.

En el BVB, el internacional griego en 18 ocasiones está previsto como alternativa a Said El Mala, cuyo traspaso a los aurinegros fracasó por el reiterado veto del 1. FC Colonia.