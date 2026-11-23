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El pasado fin de semana la Juventus recuperó a Francisco Conceicao, que volvió a entrar en la convocatoria tras superar la luxación de hombro que sufrió en el partido perdido ante la Lazio el 18 de octubre. El portugués, nacido en 2002, en el 4-0 ante el Venezia se quedó en el banquillo sin que Luciano Spalletti le diera minutos, y ahora debe volver a ganarse un puesto en el equipo. Mientras tanto, sobre Conceicao empiezan a circular numerosos rumores de mercado relacionados con su futuro, incluso de cara al mercado de enero.

Tras la victoria en la duodécima jornada de la Serie A, Spalletti fue claro al hablar de los atacantes que tiene a su disposición: «Necesito otro delantero por dentro con tantos partidos. Por la derecha tengo tres extremos: Conceicao, Zhegrova y Nico. Por la izquierda tengo a Alajbegovic, Yildiz y Boga. ¿Kolo Muani? Tengo que animarle a jugar de delantero: debe saber encontrar el espacio para atacar la espalda de la defensa. Cuando recibe el balón en una posición central con un rival a la espalda no se siente cómodo: también le necesito como delantero centro, aunque ahora también esté Ekhator».

Abundancia de extremos, escasez de delanteros centro y una búsqueda de soluciones que también pasa por el mercado. Con posibles llegadas (¿Sorloth?) y posibles salidas, entre ellas la de Conceicao.

Además, las dificultades goleadoras del equipo de Spalletti (más allá de los cuatro goles al Venezia) hacen urgente que el club acuda al mercado en enero. Y para poder fichar, la Juventus también tendrá que vender, al margen de la ampliación de capital aprobada recientemente por el consejo de administración. Por eso surge la pregunta de si Conceicao también está entre los jugadores que podrían dejar Turín en enero, junto a Gatti, Cambiaso y Zhegrova, los tres principales candidatos a salir.

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Fabrizio Romano analizó hace unos días la situación de Conceicao en su canal de YouTube: «Conceicao nunca estuvo realmente cerca de dejar la Juventus durante el verano, ante todo porque él no quería. Conceicao está a gusto en la Juve, quiere seguir en la Juventus y está muy contento de que la Juve apostara fuerte por él hace ya un año y medio, ejerciendo la opción de compra y pagando una cantidad importante para tenerle. Por eso Conceicao está muy a gusto en la Juventus», recoge TuttoJuve.com.

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Romano continuó: «Se habló mucho de la Premier League, pero ninguna de esas historias tenía fundamento ni era cierta, por decirlo así. Hubo una posibilidad con el Al-Hilal, en el sentido de que el Al-Hilal también le valoró dentro de una lista de extremos. Había dos o tres nombres y después fichó a Martinelli y Summerville. Sin duda, Conceicao quiere seguir en la Juve y no está planeando un traspaso en enero, como tampoco lo está la propia Juventus. A día de hoy, todas las noticias que nos llegan sobre Conceicao apuntan a que se quede y continúen juntos. Luego el mercado también da sorpresas: si llegara una oferta enorme, nunca se puede decir nunca. Pero ahora, en noviembre, Conceicao y la Juventus no están planeando separarse; de hecho, cuentan con seguir juntos al menos hasta final de temporada».

Según Romano la opción más probable, por tanto, es que Conceicao no salga en el mercado de enero y siga en la Juventus hasta junio. Después, en verano, muchas cosas podrían cambiar, en un sentido o en otro. El futuro del portugués dependerá de muchos factores: su voluntad, la cuantía de las ofertas, quién sea el entrenador de la Juventus (¿Spalletti? ¿Simone Inzaghi? ¿Conte?), el sistema de juego, la composición de la delantera de la Juventus en la temporada 2027-28 (tanto en número como en características técnicas) y el rendimiento de su número 7 de aquí a junio.

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En cuanto a las cifras, veamos cuánto tendría que ingresar la Juventus para evitar una minusvalía. Recordemos primero cuánto gastó la Vecchia Signora para incorporar a Conceicao. El jugador nacido en 2002 llegó a la Continassa procedente del Porto en el verano de 2024, mediante una cesión de 7 millones más tres en variables. Un año después, en julio de 2025, llegó la compra definitiva por parte de la Juventus: «Juventus Football Club S.p.A. comunica que ha alcanzado un acuerdo con el Porto FC para la adquisición definitiva de los derechos deportivos del futbolista Francisco Fernandes da Conceição por un importe de 30,4 millones de euros, pagaderos en cuatro ejercicios, más gastos adicionales de 1,6 millones de euros. La Juventus ha firmado con el futbolista un contrato hasta el 30 de junio de 2030».

A la luz de estas cifras, para obtener una plusvalía en julio de 2027 la Juventus tendría que vender a Conceicao por no menos de 18 millones de euros, mientras que en enero de 2027 harían falta al menos 21 millones para convencer a la directiva. No son cifras imposibles y, de hecho, resultan bastante modestas si se tiene en cuenta el potencial de los clubes de la Premier League y de LaLiga que podrían plantearse fichar al extremo portugués. Lo mismo ocurre con los clubes árabes. En resumen, es improbable que Conceicao salga ya en enero, mientras que es plausible que deje Turín en enero. Mucho dependerá de las ofertas que lleguen, sin olvidar que, si reciben ofertas adecuadas, todos los jugadores de la Juventus están en el mercado. En la Juve nadie es intransferible por principio, algo que el consejero delegado Giovanni Carnevali dejó claro desde que asumió el cargo.