El portugués Sérgio Conceição, exdirector técnico del Al Ittihad saudí, volvió para aclarar sus polémicas declaraciones sobre su experiencia en el reino, negando que hubiera pretendido ofender a los jugadores saudíes o poner en duda sus capacidades, después de que sus palabras citadas sobre la diferencia de culturas y la disciplina dentro de los equipos provocaran una ola de críticas.

Conceição pasó cerca de 8 meses al frente de la dirección técnica del Al Ittihad, etapa que el equipo cerró en el quinto puesto de la tabla de la Roshn Saudi League, asegurándose así una plaza en la Liga de Campeones de Asia de la élite.

Pero su trayectoria registró fracasos en los demás torneos, después de caer en la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas ante el Al Khaleej en semifinales, y de despedirse de la Liga de Campeones de Asia de la élite en cuartos de final a manos del Machida Zelvia.

Conceição aclara la verdad de sus declaraciones

El técnico portugués publicó un comunicado a través de la función de historias en su cuenta oficial de Instagram, en el que explicó que sus palabras durante su aparición en un pódcast vinculado al diario italiano La Gazzetta dello Sport fueron interpretadas de forma imprecisa.

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Conceição afirmó que respondió a dos preguntas relacionadas con su experiencia en Arabia Saudí, pero se sorprendió al ver que sus declaraciones se presentaban como una crítica al fútbol saudí, subrayando que no pretendió menospreciar a los jugadores locales ni mostrar falta de respeto hacia el reino que lo acogió a él y a su familia, y por el que siente aprecio y respeto.

El exentrenador del Al Ittihad insistió en que no calificó de malos a los jugadores saudíes ni puso en duda su calidad, aclarando que sus palabras se centraron en las diferencias entre las formas de practicar el fútbol en Arabia Saudí y en Europa, y en la dificultad de adaptarse a un entorno distinto tras 13 o 14 años de trabajo en los campos europeos.

Añadió que su experiencia en el reino fue importante para él, ya que le brindó la oportunidad de aprender y ampliar su visión y su comprensión de los deportistas y de su forma de abordar el fútbol, pese a las dificultades que afrontó para adaptarse a algunos aspectos del nuevo entorno.

Las declaraciones de Conceição, según lo que se citó de su aparición en el pódcast La Tripletta, habían generado polémica después de que hablara de la diferencia en el nivel de compromiso y de cultura profesional entre los jugadores locales y los extranjeros, y señalara casos en los que un jugador podría ausentarse del entrenamiento por motivos familiares o religiosos.

También habló de la dificultad de adaptarse a la nueva cultura, y reconoció que el aspecto económico fue uno de los motivos de su traspaso a la liga saudí, refiriéndose a la dependencia de la directiva del Al Ittihad de los resultados y de las reacciones de la afición a través de las redes sociales.