Conceição: «Allegri y la directiva han caído todos. Los aficionados piensan que el Milan debe ser campeón de Europa cada año»

El exentrenador del Milan, Sergio Conceicao, ha hablado con DAZN Portugal sobre su futuro y no solo eso. El técnico portugués, invitado especial en el postpartido de los encuentros de la Champions League, confirmó que ha recibido varias propuestas en los últimos meses.





“Sí, en estos dos o tres meses han llegado muchas invitaciones. Justo hoy, por ejemplo, de un club árabe. Hace una semana llegó una de un club griego que ha cambiado de entrenador. También hubo contactos con un club turco, que no está entre los llamados grandes. No es muy difícil llegar a ello”.





“El próximo proyecto tiene que ser algo que yo perciba como sólido, para poder quedarme allí un tiempo y darme la posibilidad de ganar, porque para mí es muy difícil perder. Forma parte del proyecto, pero es precisamente a través de esos momentos menos positivos como aprendemos y este año en el Al Ittihad… haría falta otro programa para describir el contexto en Arabia Saudí. No salió bien”.









“En el Milan me quedé seis meses, durante los cuales las cosas fueron… no diría precisamente muy bien, pero logramos ganar una Supercopa y llegar a la final de la Copa Italia. Amorim decía hace poco que el Milan ha ganado dos campeonatos en veinte años y es verdad. Una o dos copas, de las cuales una es mía, en seis meses. Y después se confirmó que el entrenador no era el único problema. Obviamente tuve mi parte de culpa y no quiero eludir mis responsabilidades, pero se vio que Allegri y la directiva… cayeron todos”.









“No fue culpa del cambio de entrenador y quiero mandar un saludo a Ruben, que tenga mucha suerte en este nuevo camino, que no es nada fácil, sobre todo por el contexto del club. La presión que hay allí… la gente piensa que deben ser campeones de Europa cada año y ganar la liga”.



