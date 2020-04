Concacaf plantea cambiar el formato en Champions y Liga

Una de las propuestas sería jugar en una sede única, en un mismo país, para acortar el calendario.

Concacaf comienza a pensar lo que será la renovación del fútbol luego de la pandemia del coronavirus y en el plan incluye las modificaciones en los formatos de competencia. A lo anunciado sobre las Eliminatorias al Mundial, ahora se suman las propuestas para Champions y La Liga.

Víctor Montagliani, presidente del organismo, señaló que el Final Four de la Nations League "no va a cambiar, pero todo lo otro sí, no solamente a nivel de clubes, sino también el resto de competencias. No sabemos cómo vamos a hacerlo".

No obstante, la iniciativa estaría en disputar la Liga de Campeones en un solo país, para dejar al menos por la próxima temporada el sistema de grupos de tres y playoffs a ida y vuelta. La Liga Concacaf también sería en sede única.

Más equipos

Respecto a las ligas locales, Montagliani destacó la importancia de las definiciones gubernamentales: "cada país tiene su instrucción, para mí es muy importante tener una mentalidad deportiva". Además, puntualizó que "es mejor empezar sin aficionados y cuando las autoridades digan que estamos listos".