Concacaf juega más en y contra Europa 'gracias' a la pandemia de coronavirus

La pandemia de coronavirus trasladó a equipos de la Concacaf a disputar amistosos en el Viejo Continente.

Cuando parecía que la Selección mexicana tendría el ‘Mole Tour’ en el inicio del camino al Mundial de Qatar 2022, esto se convirtió en un escenario de disputa contra rivales de alto nivel en Europa.

Y es que el Tri dejó de disputar partidos amistosos en Estados Unidos contra rivales inferiores para enfrentar escuadras que los pondrían a prueba en Europa, algo que no era común para la entidad ahora dirigida por Gerardo Martino.

En su primera Fecha Fifa, programaron compromisos contra Gales, que actualmente disputa las Eliminatorias de la UEFA y Costa Rica, uno de los combinados de peso en el Octagonal Final de la Concacaf.

En parte, esto se debe a la falta de oportunidades de jugar en Estados Unidos hasta el arranque de la Copa Oro que se disputará en Julio, donde se cruzarán con El Salvador y Curazao además de los compromisos obligados por el contrato con Soccer United Marketing.

Pero con el Tri no es el único caso. Y es que la propia Selección de Estados Unidos no pudo recibir rivales en su país y también se trasladó a Europa donde ya golearon a Jamaica, selección de la Concacaf en el SC Wiener Neustadt de Austria y tenían agendados cotejos frente a Irlanda del Norte en el Windsor Park de Belfast así como una visita a Suiza en la AFG Arena, en su primer compromiso de la Fecha FIFA de mayo previo a visitar a Honduras en las Semifinales del Final Four, a disputarse el 3 de Junio.

Quien no se ‘movió’ al Viejo Continente fue Canadá, toda vez que los encuentros de la primera ronda de las Eliminatorias se desarrollaron en Orlando, ante Bermudas en casa de Orlando City de la MLS e Islas Caimán en el IMG Soccer Stadium de Bradenton en la Florida.

Antes de enfrentarse con el Tri en su segundo partido amistoso de la Fecha FIFA, Costa Rica agendó enfrentarse a Bosnia y Herzegovina en el Bilino Polje, localizado en Zenica, en Bosnia. Frente a México estarán en el Stadion Wiener Neustadt de Austria.

Es así como combinados de la Concacaf dejaron su país para llevar a cabo sus diferentes compromisos en Europa, con selecciones que pueden medir su nivel previo a disputar un lugar en la próxima justa mundialista.