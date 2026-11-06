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La Concacaf ha anunciado un cambio radical de formato para la Copa Oro 2027: la fase de grupos adoptará un «modelo suizo». La reforma implica que potencias de la región como Estados Unidos y México podrían enfrentarse mucho antes en la competición.

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La Concacaf anuncia un cambio radical en el formato de la Copa Oro

La Concacaf ha confirmado importantes cambios en la estructura de la Copa Oro de cara a la esperada edición de 2027. El campeonato continental abandonará oficialmente su formato tradicional de cuatro grupos de cuatro equipos.

En su lugar, las 16 selecciones participantes se dividirán en dos grupos de ocho. Cada equipo disputará cuatro partidos de la fase de grupos contra distintos rivales, determinados mediante un sistema de clasificación específico. Los cuatro primeros de cada grupo avanzarán a una fase eliminatoria de eliminación directa.

El modelo suizo promete más duelos entre grandes selecciones

El nuevo formato se inspira en gran medida en el «modelo suizo» adoptado recientemente por la Champions League. La Concacaf ha diseñado el cambio para evitar partidos previsibles y desequilibrados en las primeras fases.

La reforma implica, además, que potencias de la región como México y Estados Unidos podrían enfrentarse mucho antes en la competición. El presidente de la Concacaf, Victor Montagliani, insiste en que la nueva estructura es exactamente lo que pedían los aficionados.

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«Nuestros aficionados quieren ver competir entre sí a las mejores selecciones de nuestra región, y este formato creará más oportunidades para que esos enfrentamientos se produzcan antes en la competición», explicó Montagliani.

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Cada partido de la fase de grupos contará

Históricamente, Estados Unidos y México han superado las fases de grupos de la Copa Oro sin apenas oposición. El nuevo calendario de partidos, basado en la clasificación, garantiza encuentros mucho más competitivos para las 16 selecciones participantes. Montagliani destacó que el nuevo formato hace que haya mucho en juego para todas las selecciones en su lucha por alcanzar la fase de los 16 mejores.

«Al mismo tiempo, cada partido contará: los equipos se enfrentarán a una combinación equilibrada de rivales y competirán por un puesto en las rondas eliminatorias», añadió Montagliani. «Creemos que esto hará que la Copa Oro sea más competitiva y emocionante desde el primer partido hasta la final».

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Arabia Saudí se suma a la edición de 2027

La Copa Oro de 2027 arrancará oficialmente el 17 de junio y la final está programada para el 11 de julio. Aunque todavía no se ha confirmado la sede, Estados Unidos ha organizado o coorganizado todas las ediciones del torneo moderno desde 1991.

Quince selecciones conseguirán su plaza a través de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27 y las rondas preliminares de la Copa Oro. A ellas se sumará Arabia Saudí, que participará en la competición como selección invitada especial. Los aficionados conocerán el calendario completo cuando se celebre el sorteo el 8 de abril.