Con Watkins al frente: Al-Hilal reúne todas sus armas para el clásico ante Al-Ahli

El Al-Hilal se prepara para disputar un duelo de alto voltaje ante el Al-Ahli, la tarde del próximo martes, en el partido aplazado de la tercera jornada de la Roshn Saudi League, en medio de indicios positivos en las filas del "Líder" respecto a la disponibilidad de varios elementos importantes, coincidiendo con la expectación por el primer estreno del nuevo fichaje ofensivo, Ollie Watkins.

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Según el diario saudí "Al-Riyadiah", el Al-Hilal recuperó los servicios de varios de sus jugadores antes del esperado enfrentamiento, después de que Simon Bouabré y Hassan Tambakti quedaran disponibles para participar ante el Al-Ahli, lo que otorga al entrenador italiano Simone Inzaghi opciones adicionales en las distintas líneas del equipo.

El regreso de Tambakti cobra una importancia especial para el Al-Hilal, ante la necesidad del equipo de más estabilidad y solidez en la línea defensiva, sobre todo porque el defensa internacional estuvo ausente durante el pasado periodo, mientras que la disponibilidad de Bouabré representa una nueva incorporación para el técnico antes de una de las pruebas más exigentes de la temporada.

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Estos avances llegan coincidiendo con las informaciones que apuntan a la posibilidad de alinear al inglés Ollie Watkins ante el Al-Ahli, después de que el Al-Hilal anunciara oficialmente su contratación procedente del Aston Villa con un contrato que se extiende por tres años, convirtiendo al nuevo delantero en una de las principales armas en las que confía el "Líder" para la próxima etapa.

La posible participación de Watkins reviste una gran importancia, ya que podría representar el primer estreno del delantero inglés con la camiseta del Al-Hilal, en un duelo de máximo calibre ante el Al-Ahli, lo que brinda a la afición del "Líder" la oportunidad de ver al nuevo fichaje en una prueba de alto nivel desde el inicio.

El Al-Hilal espera que la disponibilidad de sus elementos y la presencia de Watkins entre las opciones ofensivas ayuden a ofrecer un buen partido ante el Al-Ahli, sobre todo porque el clásico representa una oportunidad importante para el equipo de reforzar su posición en la Roshn Saudi League, mientras que Inzaghi busca aprovechar todas sus armas disponibles para llevarse los tres puntos.