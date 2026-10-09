El Al Qadsiah continúa escribiendo la historia en la Roshn Saudi League, tras los destacados resultados que ha logrado durante el presente año 2026.

El Al Qadsiah venció a su anfitrión, el Al Khaleej, por 5-0, en el partido que enfrentó a ambos este viernes en el estadio del Al Hazem, en la ciudad de Ar Rass, en la octava jornada de la Roshn League.

Según la red de estadísticas "Opta", esta victoria es la cuarta consecutiva del Al Qadsiah ante equipos de Al Qassim fuera de casa, igualando la racha más larga de este tipo en su historia, que se produjo entre 2021 y 2025.

Sin embargo, el dato más importante estuvo en la amplitud del triunfo, ya que esta es apenas la tercera vez que el Al Qadsiah gana por una diferencia de 5 goles en toda su historia de participaciones en la Roshn Saudi League.

Lo curioso es que dos de esas tres victorias se produjeron en el presente año 2026; la primera fue el pasado mes de enero, cuando venció al Al Feiha por un contundente 5-0.

Antes de estas dos victorias, el Al Qadsiah no ganaba por una diferencia de 5 goles en la Roshn League desde hacía 15 años completos, concretamente desde que venció al Al Fateh por 6-1, en octubre de 2011.

Además, el mexicano Julián Quiñones, estrella del Al Qadsiah, logró por primera vez en su carrera en la Roshn Saudi League dar dos asistencias de gol en un mismo partido.

Cabe recordar que la amplia victoria elevó el casillero del Al Qadsiah a 19 puntos, con los que ocupa provisionalmente el liderato de la clasificación de la liga saudí, a un punto de distancia del Al Hilal y a dos del Al Ittihad, antes de su esperado duelo en el clásico.