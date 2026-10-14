Con una victoria de locura sobre el Zamalek: el Al Ahly conquista el campeonato africano de balonmano por cuarta vez consecutiva

El Al Ahly egipcio se coronó campeón del Campeonato Africano de Clubes de balonmano, disputado en Angola, tras una emocionante victoria sobre su eterno rival y compatriota Zamalek por 26-25, en la final celebrada este miércoles.

De esta manera, el Al Ahly conquista el título continental por cuarta vez consecutiva y la novena en su historia, mientras que el Zamalek se quedó con la medalla de plata en un torneo que ya había ganado 12 veces (récord absoluto).

El partido fue sumamente emocionante hasta los últimos segundos, en los que el Al Ahly logró anotar el gol de la victoria para hacerse con el valioso título.

La primera mitad del encuentro finalizó con ventaja del Zamalek por 10-9, después de una sólida actuación de ambos equipos.

En la segunda mitad, el Al Ahly consiguió igualar el marcador en los últimos segundos a 22-22, por lo que el partido se fue a dos tiempos extra.

La emoción continuó en el primer tiempo extra, que terminó con empate a 24, en medio de un gran entusiasmo de los dos grandes de Egipto.

En el segundo tiempo extra, la emoción llegó a su punto máximo: ambos equipos empataban 25-25 en el último minuto y el balón estaba en poder de los jugadores del Zamalek, que desperdiciaron la ocasión de anotar. El Al Ahly lanzó entonces un rápido contragolpe con el que marcó el gol de la victoria agónica pocos segundos antes del final del partido.