Informes de prensa han revelado el fuerte interés de un club de la Serie A italiana en fichar al francés Moussa Diaby, extremo del Al-Ittihad saudí, durante el actual mercado de fichajes de verano.

La pretemporada de cara al nuevo curso está siendo testigo de una destacada actuación de Diaby, tanto a nivel técnico como físico, con la que responde a las críticas que recibió al final de la temporada pasada.

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Según el periodista Mohammed Al-Bekairi, el Al-Ittihad recibió una oferta del Inter de Milán para fichar a Moussa Diaby por 40 millones de euros.

Explicó que la directiva del club estudia actualmente la oferta desde todos los aspectos, tanto técnicos como administrativos, antes de decidir su postura sobre la salida del jugador.

El Inter ya había presentado una oferta el pasado verano con el objetivo de hacerse con Moussa Diaby, pero el Al-Ittihad la rechazó y se aferró a su continuidad, pese a que el jugador estaba abierto a marcharse.