El internacional marroquí Yasser Zabiri, delantero del Racing de Santander, marcó este domingo un gol ante el Valencia para elevar su cuenta a 7 tantos en LaLiga y seguir situando su nombre entre los aspirantes al trofeo de máximo goleador.

El gol de Zabiri llegó en el minuto 32 del encuentro, que terminó con empate (2-2) en el estadio de El Sardinero.

El Valencia se había adelantado con Dani Raba en el minuto 2, antes de que Zabiri lograra la igualada tras recibir un pase interior de Íñigo Vicente.

Iván Martín añadió el segundo gol del Racing en el minuto 47, antes de que David Otorbi empatara para los murciélagos en el minuto 65.

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LaLiga regresó a la competición tras un largo parón internacional, con la ausencia por lesión de Raphinha, delantero del Barcelona y líder de la tabla de goleadores con 12 tantos.

Ni Lamine Yamal ni Kylian Mbappé pudieron recortar la diferencia con Raphinha en esta jornada. Tampoco Sergio Camello, delantero del Rayo Vallecano, pudo aumentar su cuenta debido a la suspensión del partido de su equipo ante el Athletic Club, mientras que Zabiri sí lo consiguió.

Clasificación de goleadores de LaLiga tras la octava jornada:

Raphinha (Barcelona): 12 goles Yasser Zabiri (Racing de Santander): 7 goles Lamine Yamal (Barcelona): 7 goles Kylian Mbappé (Real Madrid): 7 goles Sergio Camello (Rayo Vallecano): 7 goles



