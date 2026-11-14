Compartir Sigue a GOAL en Google

Las dudas sobre el futuro del Manchester City se multiplican, con las presiones deportivas coincidiendo con la cercanía del momento decisivo en una de las batallas legales más peligrosas en la historia de la Premier League, en medio de la posibilidad de sanciones que podrían llegar hasta el descenso de la Premier League.

Anuncios

Mientras el club intenta recuperar su equilibrio sobre el terreno de juego, las declaraciones del marroquí Ayoub Bouaddi sobre su situación en el equipo plantean interrogantes adicionales acerca de su futuro, especialmente tras quedar al margen de los últimos partidos por decisión técnica del entrenador italiano Enzo Maresca.

Y en un momento en el que el jugador se aferra a seguir trabajando y esperar su oportunidad, el Manchester City se prepara para afrontar una nueva fase de su batalla judicial, que podría dejar repercusiones excepcionales sobre su futuro deportivo y económico.

El internacional marroquí Ayoub Bouaddi generó un ambiente de incertidumbre en torno a su situación en el Manchester City, después de ausentarse de los últimos partidos del equipo, bajo las decisiones del entrenador italiano Enzo Maresca, que no le concedió la oportunidad de aparecer durante el último periodo.

Y pese a quedar fuera de los planes del equipo a nivel de participación, ello no se reflejó en su relación con la selección marroquí, ya que el jugador habló de su situación actual con un tono sereno, reafirmando su felicidad por pertenecer al club.

Anuncios Anuncios

Bouaddi afirmó, en declaraciones al sitio "Le Site Info Sport": "Estoy muy feliz de pertenecer a un equipo muy magnífico". Y sobre su ausencia de los últimos partidos, el jugador añadió: "Seguiré trabajando duro y veré qué puede pasar en el futuro".

Related Topics

Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV

Las declaraciones de Bouaddi reflejan su apego al trabajo y su espera de la oportunidad, sin revelar una postura definitiva sobre su futuro, en un momento en el que conseguir minutos de juego regulares sigue siendo uno de los mayores desafíos que afrontará en la próxima etapa.

Diciembre se acerca: el Manchester City ante una batalla decisiva

Por otro lado, el caso financiero que persigue al Manchester City se aproxima a una estación decisiva, después de que empezaran a aclararse los perfiles del calendario de la próxima fase del enfrentamiento legal entre el club y la Premier League.

Anuncios

Según el informe, se espera que el club comparezca ante la comisión independiente a mediados del próximo diciembre, con el fin de presentar sus alegaciones legales y responder a las acusaciones relacionadas con la vulneración de las normativas financieras de la competición.

El Manchester City busca, a través de este paso, tumbar las condenas que se le imputan, después de que previamente una comisión independiente lo declarara culpable de cometer infracciones financieras, en un caso que ha suscitado una amplia polémica dentro y fuera de Inglaterra.

Anuncios

Se espera que las sesiones de apelación se prolonguen varios días, dado el volumen del expediente y sus complejidades legales, además de la multiplicidad de acusaciones cuya veracidad el club rechaza y respecto a las cuales se aferra a defender su postura.

La importancia de esta fase no se detiene en la mera presentación de las alegaciones, sino que se extiende a determinar los perfiles del futuro del club en las competiciones inglesas, sobre todo porque el resultado de la apelación podría abrir la puerta a sanciones severas si el Manchester City no logra cambiar el rumbo del caso.

Anuncios

Según el diario "Financial Times", la comisión independiente podría dictar su fallo sobre la apelación a comienzos del próximo año, tras lo cual se aclararía la naturaleza de las posibles sanciones, lo que convierte a enero en una estación de enorme importancia en este expediente.

¿Resta de puntos o descenso histórico?

Los mayores temores dentro del Manchester City residen en la naturaleza de las sanciones a las que podría exponerse el club en caso de que se confirmen las condenas y se rechace la apelación, ya que los escenarios planteados oscilan entre una multa económica enorme y la resta de un gran número de puntos, llegando incluso al descenso de la Premier League.

Anuncios

Algunas especulaciones de la prensa inglesa hablan de la posibilidad de imponer una gran resta de puntos, lo que podría empujar al equipo a abandonar la Premier League y descender a la Championship.

El escenario más pesimista no se detiene en este límite, ya que algunas estimaciones apuntan a la posibilidad de imponer una resta adicional de puntos durante la temporada siguiente, lo que podría convertir el rápido regreso del equipo a la élite en una misión extremadamente difícil.

Anuncios

Con todo, estas posibilidades siguen siendo parte de las especulaciones mediáticas, ya que no se ha emitido ninguna decisión oficial que determine la sanción esperada o la fecha de su aplicación. Asimismo, las posibles sanciones podrían a su vez ser recurribles, lo que significa que la emisión del primer fallo no será necesariamente el final de la batalla legal, y el caso y sus repercusiones podrían prolongarse por un periodo adicional.

3 derrotas consecutivas multiplican las crisis del City

Estos acontecimientos legales llegan en un momento sumamente difícil para el Manchester City, que sufre además una caída en sus resultados en la Premier League.

Anuncios

El equipo encajó su tercera derrota consecutiva en la competición, después de caer ante su anfitrión el Nottingham Forest por 3-1, en el marco de la décima jornada, prolongando la sangría de puntos tras sus dos derrotas anteriores ante el Aston Villa y el Brighton.

Con este resultado, el casillero del Manchester City se congeló en los 21 puntos en el tercer puesto, a seis puntos del líder Arsenal y a un punto del Brighton, que ocupa el segundo lugar.

Anuncios

El equipo se ve obligado a abordar sus crisis técnicas y recuperar su equilibrio rápidamente, para evitar que se amplíe la brecha con sus rivales, en un momento en el que las circunstancias que rodean al club no permiten más tropiezos.