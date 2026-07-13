Con una cláusula de penalización, un gigante inglés llega a un acuerdo con Telemans

El Manchester United anunciará pronto el fichaje del belga Yuri Tielemans, del Aston Villa.

Los «Red Devils» buscan reforzar su plantilla de cara a la nueva temporada, en la que participarán en la Liga de Campeones.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, ha confirmado en X: «Yuri Tielemans al Manchester United... Ya está».

El United ha activado su cláusula de 41 millones de euros y ya tiene acuerdo verbal con el centrocampista.

Tras fichar a André Santos y fracasar la operación por Ederson el viernes, el United se dispone a formalizar el contrato.

Tielemans, de 29 años, fichó por el Villa en 2023 y tenía contrato hasta 2028.