El Chelsea fijó un plazo definitivo al Manchester City para presentar una oferta oficial por el fichaje del argentino Enzo Fernández, en medio del creciente interés del club celeste por hacerse con los servicios del centrocampista argentino durante el actual periodo de fichajes.

Según el diario "The Athletic", el Chelsea informó a la directiva del Manchester City y al entorno de Fernández de que el club tiene hasta las cinco de la tarde del próximo viernes, hora británica, para presentar una oferta de 120 millones de libras esterlinas; de lo contrario, el jugador permanecerá en las filas del conjunto londinense.

El Chelsea define su postura

El Chelsea mantiene su valoración económica del jugador, que equivale a unos 161 millones de dólares, y asegura que esta cifra fue comunicada al agente de Fernández desde el pasado mayo.

El club londinense considera que, si la oferta requerida no llega antes de la fecha establecida, se cerrará la puerta a la salida del jugador, pese a ser consciente del fuerte interés que muestra el Manchester City por hacerse con sus servicios.

The Athletic había revelado con anterioridad el deseo del Manchester City de fichar a Fernández, en vista de la sólida relación que une al jugador con su exentrenador Enzo Maresca, quien recientemente pasó a dirigir al conjunto celeste.

El Manchester City también desea incorporar al centrocampista argentino para que sea el sustituto de Rodri, quien está cerca de marcharse a las filas del Barcelona en una operación prevista.

Una relación especial con Maresca

Fernández mantiene una buena relación con Maresca desde la etapa del técnico italiano en el Chelsea, y esta relación sigue vigente pese a la salida de este último del club londinense.

Esto se produce en un momento en el que el futuro del centrocampista argentino aún no está resuelto dentro del Chelsea, después de que el club decidiera durante el verano no incluirlo en la lista de jugadores "intransferibles".

Fernández fue sancionado por el Chelsea con dos partidos de suspensión el pasado abril, a raíz de unas declaraciones que realizó durante su etapa con la selección de Argentina, en las que criticó algunas decisiones de la directiva del club, además de insinuaciones que se interpretaron como una apertura a un traspaso al Real Madrid.

El contrato de Fernández hasta 2032

Las negociaciones para la renovación del contrato del jugador siguen estancadas, después de que su agente, Javier Pastore, hablara a principios de año de la ausencia de avances concretos en este asunto.

Fernández está ligado a un contrato con el Chelsea que se extiende hasta el año 2032, lo que otorga al club inglés una posición fuerte en cualquier posible negociación sobre su salida.

Por otro lado, su compañero en el centro del campo Moisés Caicedo ya había intervenido para animarlo a continuar en el Chelsea, después de que el nombre de Fernández también se vinculara con un traspaso al Real Madrid.