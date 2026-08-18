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Al Diriyah v Al Nassr: The King's CupGetty Images Sport

Traducido por

Con una botella de agua: Joao Felix cierra una noche mágica con la derrota de un exjugador de Al-Hilal

Al Diriyah vs Al Nasr FC
Al Diriyah
Al Nasr FC
King Cup
J. Felix
A. Al Malki
Arabia Saudí
Portugal

La estrella portuguesa continuó brillando con el Al-Nassr

El portugués Joao Félix, estrella del Al Nassr, logró una nueva victoria fuera del terreno de juego, sobre un exjugador del Al Hilal, con la que puso el broche a una de sus noches mágicas en el fútbol saudí.

El Al Nassr venció al Al Diriyah por 4-1, en el partido que enfrentó a ambos este martes en el estadio Al Awwal Park, en la ronda de los 32 de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas.

El encuentro estuvo marcado por el brillo de Joao Félix, quien marcó el segundo y el cuarto gol, además de asistir en el primer tanto, obra del defensa francés Mohamed Simakan.

Sin embargo, la estrella portuguesa no solo se impuso sobre el césped, sino también en un rifirrafe que mantuvo con Abdulelah Al Malki, actual jugador del Al Diriyah y exfutbolista del Al Hilal, durante el transcurso del partido.

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Cuando el Al Nassr ganaba por 3-1, Abdulelah Al Malki cayó lesionado sobre el terreno de juego, y Félix se acercó a él para coger una botella de agua; Al Malki intentó impedírselo, pero la estrella portuguesa consiguió hacerse con ella.

Y tras marcar el cuarto gol, Joao Félix pasó deliberadamente junto a Abdulelah Al Malki mientras regresaba a su propio campo, y ambos intercambiaron algunas palabras.

Cabe recordar que la estrella portuguesa llegó a su cuarta contribución en la presente temporada tras solo dos partidos, ya que había marcado un gol en la victoria por 3-0 ante el Al Fateh, el pasado sábado, en la primera jornada de la Roshn League.

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