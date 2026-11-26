Compartir Sigue a GOAL en Google

El marroquí Achraf Hakimi, capitán del Paris Saint-Germain, ofreció una actuación excepcional en el duelo ante la Roma, que terminó con empate 2-2 en el Parque de los Príncipes, en la quinta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones.

Anuncios

Según informó «Foot Mercato», Hakimi desempeñó un papel destacado en el rendimiento del conjunto francés y confirmó su capacidad para asumir responsabilidades en los momentos difíciles, pese a la presión que lo rodea tras la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre la final de la Copa Africana de Naciones 2025, por la que se retiró el título a Marruecos y se devolvió a Senegal.

El Paris Saint-Germain perdió sus dos primeros puntos de la temporada en la Liga de Campeones, al no lograr mantener su ventaja ante la Roma en un partido lleno de vaivenes, en el que Illia Zabarnyi y Ousmane Dembélé marcaron los goles del conjunto francés, mientras que Mario Hermoso y Donyell Malen anotaron los de los visitantes.

El encuentro empezó cuesta arriba para los locales, ya que la Roma se adelantó pronto por medio de Hermoso en el minuto 5, antes de que el PSG lograra volver al partido y ponerse por delante en la segunda parte. Sin embargo, un penalti transformado por Malen en el minuto 78, tras una mano de Vitinha, privó al conjunto francés de la victoria.

Pese al resultado decepcionante para el Paris Saint-Germain, Hakimi fue una de las grandes figuras del partido: lució el brazalete de capitán ante la ausencia del brasileño Marquinhos y firmó un encuentro sólido tanto en defensa como en ataque, lo que confirmó su peso en el vestuario y su capacidad para liderar a sus compañeros en circunstancias complicadas.

Anuncios Anuncios

El brillo del lateral marroquí llegó en un momento especialmente delicado, después de que las repercusiones de la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo sobre la final de la Copa Africana de Naciones 2025 acapararan la actualidad en los últimos días. La resolución avaló la victoria de Senegal sobre Marruecos, lo que situó a Hakimi en el foco, sobre todo después de que se pronunciara sobre el caso en la rueda de prensa que ofreció el martes.

Related Topics

Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV

Pero el capitán de la selección marroquí no permitió que el revuelo en torno al caso afectara a su concentración sobre el césped, y se mostró completamente ajeno a cualquier previsión sobre un posible impacto psicológico de los últimos acontecimientos. Afrontó el partido como una oportunidad para dar una respuesta con hechos, lejos de las declaraciones y de la polémica que se vive fuera del terreno de juego.

Desde los primeros minutos, Hakimi se mostró muy activo por la banda derecha y amenazó la portería de la Roma con una peligrosa incursión en el área en el minuto 13, antes de intervenir de forma decisiva en defensa para frenar a Santiago Castro dos minutos después, como ejemplo de un jugador que combina las tareas ofensivas con la disciplina defensiva.

Anuncios

Con el paso de los minutos, el marroquí logró encontrar los espacios adecuados para moverse, pese al orden defensivo impuesto por el equipo de Gian Piero Gasperini, que causó grandes dificultades al Paris Saint-Germain durante largos tramos del encuentro. Aun así, Hakimi siguió insistiendo sin desfallecer, aprovechando su velocidad y su capacidad para llegar a zonas de ataque.

En la segunda parte se mantuvo la superioridad física de Hakimi, que siguió con sus constantes subidas, sus intervenciones defensivas y su apoyo a los compañeros en la construcción de las jugadas, antes de provocar un penalti a favor del Paris Saint-Germain en el minuto 60, tras imponerse a Wesley dentro del área, en una acción que supuso un punto de inflexión importante en el partido.

Anuncios

Ousmane Dembélé aprovechó el penalti para adelantar al conjunto francés apenas dos minutos después, beneficiándose del esfuerzo de Hakimi para generar la ocasión. Sin embargo, no bastó para sentenciar el encuentro, ya que la Roma volvió a meterse en el marcador en los minutos finales y ambos equipos se quedaron con un punto.

La actividad del capitán del PSG no terminó ahí: siguió con sus incursiones ofensivas hasta los últimos instantes, dio un pase de tacón a João Neves en el minuto 72 y dispuso de otra ocasión para marcar en el minuto 91, aunque no logró dirigir el balón a portería como era necesario.

Anuncios

Aunque el resultado final no hizo justicia a su esfuerzo, Hakimi salió con importantes réditos individuales, tras demostrar su capacidad para ofrecer un rendimiento constante incluso cuando su equipo atraviesa dificultades colectivas. Además, reflejó un gran compromiso con las instrucciones de Luis Enrique, que confía en sus jugadores con experiencia para marcar la diferencia y asumir responsabilidades en los momentos decisivos.

El aspecto físico fue uno de los grandes puntos fuertes de la actuación del marroquí, que se movió sin parar entre ambas áreas y siguió corriendo y presionando hasta los últimos minutos sin mostrar signos evidentes de cansancio, lo que confirma que es capaz de combinar funciones defensivas y ofensivas durante todo el partido.

Anuncios

Aunque estaba fuera de su posición habitual en la acción del primer gol de la Roma, eso no afectó al resto de su rendimiento ni le impidió seguir aportando a su equipo, en un momento en que varios titulares del Paris Saint-Germain tuvieron dificultades para alcanzar su ritmo habitual ante el orden defensivo del conjunto italiano.