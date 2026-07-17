Con un tuit enigmático, ¿ha negado el agente de Mohamed Salah las negociaciones con el Beşiktaş?

Rami Abbas, agente de Mohamed Salah, alimentó la polémica sobre el futuro del jugador con un nuevo tuit enigmático.

Varios informes aseguraban que Salah ficharía por el Beşiktaş turco por una temporada, prorrogable por otra, con un salario de 10 millones de euros más 2 millones en incentivos.

En medio de esas especulaciones, Rami Abbas publicó un tuit en su cuenta personal de «X», en el que afirmaba que no sabía en qué club jugaría la estrella egipcia la próxima temporada.

Escribió: «Personalmente, no sé dónde jugará Mohamed (Salah) la próxima temporada, ¿qué os dice eso?».

Algunos lo interpretaron como un desmentido a su fichaje por el Beşiktaş.

Será su séptimo club tras Al-Mokawloon, Basilea, Chelsea, Fiorentina, Roma y Liverpool.

En Liverpool, donde militó entre 2017 y 2026, conquistó dos Premier Leagues y una Champions League.