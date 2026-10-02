Con un triplete histórico: Bélgica profundiza las heridas de Turquía y amenaza a Italia en la Liga de Naciones de la UEFA

La selección de Bélgica recuperó la senda de las victorias tras lograr un amplio triunfo con el que ahondó en las heridas de su rival turco en la Liga de las Naciones de la UEFA 2027.

Bélgica venció a Turquía por 3-0 en el partido que enfrentó a ambos equipos este viernes en el estadio Maurice Dufrasne, en la tercera jornada de la fase de grupos del torneo europeo.

El encuentro contó con una gran actuación de la dupla de veteranos Kevin De Bruyne, que anotó dos goles, y Romelu Lukaku, que firmó el tercer tanto tras entrar como suplente.

De Bruyne abrió el marcador para los locales en el minuto diez del partido, después de regatear al defensa de los visitantes y colocar el balón a ras de suelo a la izquierda del portero.

El centrocampista del Nápoles añadió su segundo gol, y el segundo de su selección, en el minuto 60 del partido, tras un disparo potentísimo desde fuera del área que el portero turco no logró atajar.

Tras entrar como suplente, Romelu Lukaku consiguió marcar el tercer gol de la selección de Bélgica en el minuto 76, después de rematar con su pie derecho un centro raso al fondo de la red.

Bélgica regresó a la senda del triunfo tras caer derrotada en el partido anterior ante la selección de Francia, por un gol a cero en el tiempo de descuento.

La victoria elevó el casillero de la selección de Turquía a 6 puntos, con los que ocupa el segundo puesto del Grupo 1, a tan solo un punto de la selección de Francia, antes del esperado duelo entre ambos el próximo lunes.

Los compañeros de De Bruyne superan a la selección de Italia, que ocupa el tercer puesto del grupo con 4 puntos, lo que amenaza a la Azzurra con perder la opción de clasificarse para las semifinales.

Por su parte, la selección de Turquía encajó su tercera derrota consecutiva, por lo que se mantiene en el fondo del grupo sin ningún punto.



