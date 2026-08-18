El neerlandés Tijjani Reijnders, centrocampista del Manchester City, firmó los contratos de su traspaso al club Al Qadisiyah, convirtiéndose en su fichaje más reciente durante el actual periodo de traspasos veraniego.

Informes de prensa habían revelado que Al Qadisiyah entró en negociaciones avanzadas con el Manchester City para hacerse con Reijnders durante el actual periodo de traspasos veraniego, a cambio de 60 millones de euros.

El diario saudí "Al Riyadiah" afirmó que Reijnders firmó ya, este martes, los contratos de su traspaso al club Al Qadisiyah durante el mercado veraniego en curso.

Sin embargo, el diario aseguró que el centrocampista neerlandés se trasladará al club de la Región Oriental a cambio de tan solo 42 millones de euros, aunque percibirá un salario descomunal cuyo valor asciende a 18 millones de dólares.

Según lo revelado por informes de prensa con anterioridad, Reijnders llegó a Arabia Saudí ayer lunes para completar su traspaso al Al Qadisiyah, tras el acuerdo sobre todas las cláusulas.

Reijnders podría debutar con el Al Qadisiyah en el enfrentamiento ante el Al Ittihad, el próximo viernes, en la segunda jornada de la Liga Roshn, aunque esa decisión estará en manos del entrenador irlandés Brendan Rodgers.

El jugador, de 28 años, se unió al Manchester City durante el pasado periodo de traspasos veraniego, procedente del Milan, para disputar 50 partidos con el equipo, en los que logró marcar 7 goles y dar 8 asistencias.

Cabe recordar que el Al Qadisiyah trabaja para reforzar con fuerza sus filas de cara a la nueva temporada, especialmente porque participará en la Liga de Campeones de Asia de la Élite por primera vez en su historia.