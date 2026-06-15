Los jugadores saudíes expusieron las debilidades de Darwin Núñez, delantero del Al-Hilal, ante la mirada del argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, con una actuación desastrosa.

La selección saudí se midió a Uruguay en la madrugada de este martes en el Hard Rock Stadium de Miami, en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Núñez, quien no jugó con el Al-Hilal en la segunda parte de la temporada pasada tras ser descartado de la Liga Roshen de Arabia Saudí, fue titular con Uruguay.

Sin embargo, la apuesta de Bielsa no funcionó: el exdelantero del Liverpool ofreció un rendimiento muy pobre en la primera parte.

Según Opta, fue el que menos tocó el balón en la primera parte: solo 8 veces.

Bielsa no dudó y lo reemplazó al inicio del segundo tiempo.

Se espera que Núñez deje el Al-Hilal en el próximo mercado estival, tras una temporada decepcionante desde su llegada en 2025 procedente del Liverpool.