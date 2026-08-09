Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, estrella del Al Nassr saudí, aumentó el misterio sobre el destino de su boda con la leyenda portuguesa.

Se esperaba que la modelo argentina, de 32 años, y Cristiano Ronaldo contrajeran matrimonio en la catedral de Funchal ayer, antes de dirigirse a una lujosa recepción en uno de los hoteles.

Según el periódico "The Sun", se creía que Ronaldo y Georgina se preparaban para casarse en la isla de Madeira, tierra natal del delantero del Al Nassr, ayer, pero las campanas de boda no repicaron para ellos, lo que desconcertó a sus seguidores.

Los aficionados se alinearon a ambos lados de las calles frente a la catedral de Funchal con la esperanza de ver a su estrella favorita y a su esposa, sin conseguirlo.

Los seguidores de Ronaldo y Georgina se llevaron una decepción cuando se vio a otra pareja salir del lugar.

Y hoy Georgina desconcertó a sus seguidores, después de publicar un breve vídeo en la función de historias de Instagram que la muestra disfrutando de un día relajado.

También etiquetó la marca de ropa en la foto que publicó de forma inesperada, y llevaba puesto un pantalón deportivo.





Esto ha hecho surgir interrogantes sobre la fecha de su boda con Ronaldo, de 41 años.

Se vio al Don llevando un anillo de diamantes hace menos de dos semanas, lo que provocó especulaciones de que se convertirían en marido y mujer en los próximos días.

Pero mantuvieron a sus aficionados desconcertados tras no acudir a la ceremonia de la catedral de Funchal.