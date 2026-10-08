Con un nuevo paso: una leyenda del Real Madrid se acerca al mundo de los banquillos

El alemán Toni Kroos, leyenda del Real Madrid, se acerca al mundo de los banquillos, después de haber comunicado a la Federación Española su interés por incorporarse al curso de entrenadores destinado a jugadores profesionales.

Según informó el diario AS, Toni Kroos cuenta actualmente con un título de entrenador reconocido hasta la Tercera División del fútbol.

Kroos ha comunicado a la Federación Española que quiere incorporarse al curso de entrenadores destinado a jugadores profesionales, que se celebrará durante la temporada 2027-2028.

El diario señaló que superar este curso implica obtener la licencia A, que permite a su poseedor dirigir equipos de cualquier categoría.

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Con la acreditación que posee actualmente, Toni Kroos puede sentarse en el banquillo como entrenador asistente, pero no puede asumir el cargo de primer entrenador, ni en Primera División ni en Segunda División.

Cabe recordar que el Real Madrid pensó el año pasado en reincorporar a Toni Kroos a la estructura del club blanco, y que sus visitas a la academia que lleva su nombre acortan la distancia entre él y el conjunto merengue, y no permiten que se le olvide.

Kroos continúa trabajando en la academia que fundó en Boadilla, disfrutando de ayudar a las jóvenes generaciones a desarrollarse y formarse.

Y tras dos años alejado de la faceta competitiva del fútbol, ha empezado a ver el banquillo como un posible destino dentro del deporte que le permitió ser uno de los mejores jugadores del mundo.