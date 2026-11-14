¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
Anuncios
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-EUR-NATIONS-POR-WALGetty Images
Loai Mohamed
Traducido por

Con un nuevo pasatiempo: ¿buscó Cristiano Ronaldo enviar un mensaje indirecto a Jesús?

Sigue a GOAL en Google

Cristiano Ronaldo, ex", pardon. Cristiano Ronaldo, antiguo capitán de la selección de Portugal, eligió pasar su tiempo practicando una nueva afición alejada del fútbol, en coincidencia con la rueda de prensa que ofrecieron Jorge Jesus y Bernardo Silva la tarde de ayer viernes, para hablar del enfrentamiento ante Dinamarca en la Liga de Naciones de la UEFA, lo que suscitó preguntas sobre si el jugador quería transmitir el mensaje de que ignora al entrenador tras la crisis entre ambos que lo llevó a retirarse de la selección.

Anuncios

Ronaldo publicó en su cuenta de Instagram una foto suya junto a dos de sus amigos mientras practicaba golf, justo en el momento en que la rueda de prensa de la selección de Portugal estaba a punto de comenzar, de cara al duelo ante Dinamarca.

Tras pasar unos días en Portugal, donde estuvo en su mansión de la zona de Quinta da Marinha, en Cascais, Ronaldo regresó a la capital saudí, Riad, para continuar con su afición por el golf, que parece haberse convertido en su más reciente pasatiempo junto al fútbol.

Ronaldo no estuvo solo durante su jornada en el campo de golf, pues le acompañaron José Semedo, director ejecutivo del club saudí Al Nassr, junto a Simão Coutinho, director deportivo de la entidad.

كريستيانو رونالدوInstagram

La aparición de Ronaldo en Riad llega días después de anunciar el final de su carrera internacional con la selección de Portugal, para iniciar una nueva etapa lejos del ambiente del combinado nacional, en un momento en el que sus excompañeros se preparan para disputar el primer partido de Portugal tras su ausencia, frente a Dinamarca.

Anuncios
Anuncios

Jesus habla del homenaje a Ronaldo

En la rueda de prensa, Jesus afirmó que Cristiano Ronaldo seguirá siendo una leyenda en la historia del fútbol portugués, subrayando la importancia de que continúe apoyando a las nuevas generaciones.

Related Topics

Próximos partidos
POR

POR

UEFA Nations League A

14 nov 2026

DEN

DEN

Jesus habló de la iniciativa de la Federación Portuguesa de Fútbol relativa al homenaje a Cristiano Ronaldo durante el duelo ante Dinamarca, diciendo: «Este asunto es responsabilidad de la Federación Portuguesa, y en concreto de mis departamentos de fútbol y asuntos deportivos, junto al presidente de la Federación».

Y añadió: «Me parece que esta idea es magnífica, pues nadie puede olvidar los 23 años que Cristiano pasó con la selección, lo que aportó y lo que representó en el mundo del fútbol, tanto con la selección como con los demás clubes».

Anuncios

Informaciones periodísticas portuguesas señalaron ayer jueves que todos los jugadores de la selección portuguesa saltarán al terreno de juego antes del partido ante Dinamarca vistiendo la célebre camiseta número 7 que estuvo ligada a Ronaldo, en una iniciativa de homenaje sin precedentes para celebrar el legado histórico de la estrella con la selección de su país.

Jesus prosiguió: «No trabajé con Cristiano una sola semana, sino que pasé con él un año entero, y por eso sé muy bien hasta qué punto es importante, no solo para los nuevos jugadores, sino también para los jóvenes de todas partes del mundo».

Anuncios

Y continuó: «Creo que es una idea magnífica que sigamos sin olvidar que es una leyenda del fútbol portugués. Ya no sé qué va a pasar, él es el único que lo sabe».

Sobre las opciones ofensivas disponibles ante la ausencia de Cristiano Ronaldo, y su opinión acerca de Gustavo Varela y Fábio Silva, Jesus dijo: «Los dos jugadores tienen características diferentes. Gustavo Varela es un delantero puro, y se parece mucho a Gonçalo Ramos».

Anuncios

Y explicó: «En cuanto a Fábio, tiene una mayor capacidad de movimiento, y sabe cómo liderar el ataque por sí solo. Y como dije, juega muchas veces en el Borussia Dortmund como segundo delantero, y por esa razón lo elegimos en la primera convocatoria, porque vimos que tiene características diferentes a las de Cristiano y Gonçalo Ramos».

Escrito porLoai Mohamed

Editor sénior

Editor jefe de turno, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.

Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

A lo largo de mi carrera he publicado numerosos análisis y artículos destacados en Kooora, entre ellos:

– Un presupuesto astronómico y una eliminación decepcionante… ¿Por qué fracasó Al Ahly en el Mundial de Clubes?
– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?
– La ley de Benzema gobierna en Al-Nassr… Ronaldo dibuja su futuro al estilo francés
– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

También pueden seguirme a través de mis redes sociales en los siguientes enlaces:, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.

Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

A lo largo de mi carrera he publicado numerosos análisis y artículos destacados en Kooora, entre ellos:

– Un presupuesto astronómico y una eliminación decepcionante… ¿Por qué fracasó Al Ahly en el Mundial de Clubes?

– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?

– La ley de Benzema gobierna en Al-Nassr… Ronaldo dibuja su futuro al estilo francés

– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

También pueden seguirme a través de mis redes sociales en los siguientes enlaces:

Ver perfil del autor