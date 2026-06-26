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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Con un nuevo contrato, Al-Nasr retiene a su estrella ante el interés de Al-Hilal y Al-Ittihad

Fichajes
A. Ghareeb
Al Hilal
Al Nasr FC
Al Ittihad
1ª División
Arabia Saudí

El «Al-Alamy» comienza los preparativos para la nueva temporada

Al-Nasr está cerca de retener a su estrella, pese a las ofertas recientes de Al-Hilal y Al-Ittihad.

Al-Hilal y Al-Ittihad negociaron su fichaje gratuito tras la expiración de su contrato a finales de este mes.

Según el diario saudí «Al-Youm», el Al-Nassr ha renovado a Gharib por tres años, hasta 2029.

El futbolista, de 29 años, rubricó el acuerdo en las últimas horas junto al director ejecutivo, José Semedo, y el director deportivo, Simão Coutinho.

Su renovación llega tras su gran actuación la temporada pasada, especialmente en la Liga de Campeones de Asia 2, donde fue clave para la clasificación a la final.

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