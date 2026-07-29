Con un mensaje en vídeo: Infantino intenta convencer a las federaciones de su polémico proyecto

El proyecto "FIFA Forward Enterprise" sigue tomando forma, ya que el presidente de la Federación Internacional de Fútbol, Gianni Infantino, busca convencer a las 211 federaciones miembro de la FIFA de las ventajas de esta nueva estructura comercial.

Esta empresa, que pretende unificar algunas de las actividades económicas del organismo rector mundial, tiene como objetivo permitir a la FIFA atraer inversores del sector privado, con el compromiso de aumentar la financiación destinada al desarrollo del fútbol.

La FIFA anunció en un comunicado oficial ayer martes que su presidente, Gianni Infantino, tiene la intención de vender participaciones del torneo de la Copa del Mundo en forma de acciones a inversores del sector privado.

Este asunto sigue siendo muy delicado tras las críticas de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y las acusaciones de un posible desmantelamiento gradual de los activos comerciales de la Copa del Mundo, además de las amenazas de boicot al Mundial.

Según las últimas informaciones del sitio Politico, recogidas por la cadena "Foot Mercato", el fondo Thrive Capital, dirigido por Joshua Kushner (empresario estadounidense), hermano de Jared Kushner, esposo de la hija del presidente estadounidense Donald Trump, busca establecer alianzas con fondos soberanos, grandes instituciones financieras e inversores de Europa, Asia y América Latina para construir una base de inversores global y diversa.

Asimismo, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) tiene la intención de nombrar a un líder provisional para gestionar el proyecto FIFA Forward Enterprise, que estará bajo la supervisión de un consejo de administración.

Al mismo tiempo, los informes indican que Gianni Infantino ha grabado un mensaje en vídeo dirigido a las 211 federaciones miembro para presentarles la propuesta directamente.

Se espera que el proceso se lleve a cabo en dos fases: la primera, la votación sobre la continuidad del proyecto FIFA Forward Enterprise, seguida de un paso individual de cada federación miembro sobre la posibilidad de sumarse a esta estructura.