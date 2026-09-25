Con un gesto de "racismo", Aliou Cissé provoca a la afición en la noche del tropiezo de Egipto ante Angola

La selección de Egipto inició su andadura en las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027 con un decepcionante empate sin goles ante su invitado, la selección de Angola, en el partido que se disputó en el estadio Internacional de El Cairo, dejando escapar así los faraones dos valiosos puntos en su propio terreno y ante su afición.

Y a pesar del dominio y la posesión, la selección nacional fracasó a la hora de traducir las ocasiones en goles frente a una sólida organización defensiva de los visitantes, en una noche que fue testigo de polémicas decisiones arbitrales y de una gran tensión en la línea de banda.

El árbitro del partido entre Egipto y Angola anuló un gol a favor de los faraones que había marcado el jugador Mostafa «Zizo», quien batió la portería de los visitantes tras aprovechar una de las peligrosas jugadas de ataque de la selección egipcia, pero el árbitro decidió anular el gol alegando la existencia de un fuera de juego durante la construcción de la jugada. La decisión llegó tras revisar la posición del jugador en el momento del pase, privando a la selección de Egipto de adelantarse en el marcador.

Y en el minuto 60, el cuerpo técnico sorprendió a todos con la decisión de retirar rápidamente del terreno de juego al capitán Mohamed Salah y dar entrada a Ahmed Sayed Zizo en su lugar, en un intento de reactivar el frente ofensivo.

Y el cambio no se detuvo ahí, ya que el cuerpo técnico también decidió dar entrada al joven y prometedor delantero Hamza Abdelkarim en lugar de Haitham Hassan, para dar sangre nueva al ataque en busca del gol de la victoria, que no llegó.





La imagen más llamativa: Cissé imita a Hossam Hassan

El partido fue testigo de una imagen llamativa que encendió las redes sociales, cuyo protagonista fue el senegalés Aliou Cissé, seleccionador de Angola.

Cissé provocó una gran polémica durante su presencia en el banquillo, después de imitar el famoso gesto que anteriormente había realizado Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, durante el enfrentamiento ante Argentina en el Mundial 2026.

El entrenador senegalés apareció levantando los brazos cruzados ante el árbitro, en un gesto totalmente idéntico al que había hecho «el General» tras la concesión del tercer gol de la selección de Argentina en el partido que terminó con la derrota de los faraones por 3-2 en los octavos de final del Mundial, en un gesto que muchos consideraron una provocación deliberada hacia el cuerpo técnico egipcio y hacia la afición del estadio de El Cairo.

Liderato malauí temprano

Con este resultado, la selección de Egipto perdió dos valiosos puntos en el inicio de su andadura, brindando la oportunidad a la selección de Malaui de situarse en solitario en el liderato del grupo.

La clasificación del grupo tras el final de la primera jornada quedó de la siguiente manera: la selección de Malaui encabezó la tabla con 3 puntos tras su victoria por 2-1, mientras que las selecciones de Angola y Egipto compartieron el segundo puesto con un punto cada una tras su empate sin goles, en tanto que la selección de Sudán del Sur cerró la clasificación sin puntos tras su derrota en la jornada inaugural.



